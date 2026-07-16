Arrestan a una mujer acusada de apuñalar a un hombre cerca de estación del tren en Hialeah

Una mujer de 35 años e identificada como Emely Barberena fue arrestada este miércoles tras presuntamente apuñalar a un hombre en las inmediaciones de la estación Tri-Rail de Hialeah, en el 1125 de East 25th Street, dejándolo gravemente herido.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) informó que sus agentes, junto con equipos de bomberos y rescate, respondieron al lugar alrededor de las 7:20 a.m. y encontraron a la víctima -cuya identidad no fue revelada- con aparentes heridas de arma blanca.

un grupo de pParamédicos la trasladaron al Hospital Jackson Memorial.

Una bicicleta robada desató el enfrentamiento

Todo comenzó horas antes, cuando alguien robó la bicicleta de la víctima y esta presentó la denuncia ante el Departamento de Policía de Hialeah.

Al llegar a la estación del tren, la víctima reconoció a Barberena y a su novio en posesión del vehículo robado, según el informe de arresto citado por Univision.

«La víctima había llegado a la estación cuando vio a una mujer y a su novio, quien tenía en su poder su bicicleta, que había sido robada más temprano ese mismo miércoles», señala el reporte policial.

El novio de Barberena lanzó la bicicleta contra la víctima, lo que provocó que esta cayera sobre las vías del tren y desencadenara una pelea entre los tres.

Una pelea que escaló hasta las vías del tren

Durante el enfrentamiento, la víctima tomó un palo de escoba y golpeó a Barberena cuando ella se le acercó.

«La mujer logró armarse con un pedazo roto del palo de la escoba y golpear a la víctima, mientras su novio comenzó a darle puñetazos y golpearlo», indica el informe de arresto.

En un momento crítico, la víctima empujó a Barberena hacia las vías del tren, y el novio respondió empujando a la víctima también hacia las vías.

«Mientras la víctima estaba desarmada sobre las vías, Barberena presuntamente le provocó un corte en el rostro con un cuchillo», según el informe citado por Local 10.

Previamente, Barberena ya había apuñalado a la víctima en el torso y en un brazo. En total, el hombre sufrió una herida de arma blanca en el abdomen, un corte en un brazo, una laceración en la mejilla y otras lesiones producto de la caída y la pelea.

Barberena fue hallada en una parada de autobús

Tras el ataque, ambos sospechosos huyeron a pie del lugar. Sin embargo, los agentes localizaron a Barberena poco después en una parada de autobús frente a la propia estación.

Fue trasladada al Hospital Hialeah para recibir tratamiento por lesiones menores y, una vez dada de alta, quedó formalmente detenida.

«Los investigadores indicaron que las imágenes de las cámaras de vigilancia revisadas durante la investigación corroboraron la versión de la víctima», informó el citado medio de prensa.

Barberena enfrenta un cargo de agresión agravada con un arma mortal, que en Florida constituye un delito grave de tercer grado penado con hasta cinco años de prisión.

El novio permanece prófugo

El novio de Barberena, cuya identidad no ha sido revelada, huyó antes de que llegaran los agentes y continúa prófugo, según confirmó la MDSO.

Hialeah ha registrado varios incidentes violentos en los últimos meses, incluyendo un ataque con arma blanca en mayo y una redada en un bar con 14 arrestos en febrero.

Las autoridades solicitaron a quien tenga información sobre el paradero del sospechoso que contacte a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.