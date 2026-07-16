Terremotos en Venezuela dejan casi 5 mil muertos y más de 20 mil personas en campamentos, según parte oficial

Consecuencias de los terremotos en Venezuela (Imagen de referencia)

El régimen venezolano elevó este miércoles a 4,829 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio, según el parte oficial difundido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en sus redes sociales.

La información, que el gobierno presenta como balance actualizado de la catástrofe, también registra 16,740 heridos, 6,462 personas rescatadas con vida y 20,857 personas alojadas en 106 campamentos transitorios, mientras otras 17,907 permanecen sin vivienda y 128,324 familias han recibido algún tipo de atención.

En materia de respuesta humanitaria, el parte señala que se han distribuido 10,063 toneladas de alimentos y más de 24.2 millones de litros de agua, con 34,872 pacientes atendidos médicamente.

El parte de este miércoles también consigna 2,408 rescatistas internacionales desplegados, 30,989 efectivos y 31,315 voluntarios, además de 1,284 réplicas acumuladas desde los sismos originales.

Las cifras oficiales contrastan marcadamente con las estimaciones independientes. El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una Alerta Roja y calculó, con un 42% de probabilidad, que el número real de fallecidos podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas.

La ONU estimó hasta 50,000 personas desaparecidas bajo los escombros, escenario que Tom Fletcher, jefe de ayuda humanitaria del organismo, calificó de «terroríficamente plausible» el 27 de junio de 2026.

La plataforma ciudadana «Encuéntralos» registraba más de 71,000 personas sin localizar al 29 de junio, una magnitud que el parte oficial no reconoce ni menciona.

El doblete comenzó alrededor de las 18:04 hora local; el sismo principal de magnitud 7.5 ocurrió cerca de Yumare unos 39 segundos después.

La devastación se concentró en La Guaira y Caracas: 158 de los 190 edificios con colapso total registrados en todo el país se encontraban en esa franja costera.

Sin embargo, uno de los datos más reveladores lo dio a conocer la NASA cuando detectó, mediante su satélite NISAR, un desplazamiento de hasta 60 centímetros de la superficie terrestre cerca del aeropuerto internacional de Caracas.

En cuanto a la reconstrucción, el PNUD estimó los daños materiales en aproximadamente 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano, con un impacto total que podría alcanzar entre 10,050 y 20,100 millones.

Venezuela y la ONU han iniciado un plan conjunto para importar viviendas prefabricadas para los damnificados, con una brecha financiera estimada en 627 millones de dólares.