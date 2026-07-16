Abdiel Bermúdez reconoce que la prensa oficial no refleja lo que viven los cubanos

El periodista oficialista Abdiel Bermúdez admitió públicamente que los medios estatales cubanos siguen sin mostrar la realidad cotidiana de la población.

«Lo que sí tiene que quedar claro es que los premios no pueden envanecerte. El periodismo tiene una deuda enorme con la historia de este país, la historia cotidiana que estamos urgidos de contar, tengamos premios o no», dijo Bermúdez este miércoles, tras la ceremonia de entrega de los galardones del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio.

«Creo que el premio mayor estará cuando la gente en la calle lea el periódico, escuche la radio, vea la televisión o los medios digitales y se encuentre reflejada. Ese será el mejor de los premios, pero con eso todavía estamos en deuda», expresó.

El evento se celebró en la sede nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en La Habana. Bermúdez fue uno de los periodistas más galardonados de esta edición, con premios en las categorías de Reportaje, Comentario y Crónica para el Canal Cubano de Noticias.

La autocrítica resulta llamativa viniendo de un periodista considerado vocero del gobierno, habitual del Noticiero Nacional de Televisión y condecorado en abril de 2021 con la distinción «Proeza Laboral» junto a otros comunicadores oficialistas como Humberto López y Lázaro Manuel Alonso.

No es la primera vez que Bermúdez roza la autocrítica en público. En marzo de 2025, confirmó en televisión que familias cubanas cocinan usando puertas y ventanas como leña ante la escasez de carbón. En enero de 2026 salió en defensa de su colega Arleen Rodríguez Derivet tras una polémica frase que vinculó a José Martí con los apagones.

Sus palabras del miércoles se inscriben en un patrón más amplio de reconocimientos desde dentro del propio aparato mediático.

El presentador Michel Torres Corona admitió en agosto de 2025 que la prensa estatal no puede dar cobertura a casos de corrupción por falta de recursos, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció en diciembre de 2024 que los medios oficiales no logran conectar con la ciudadanía ni generar confianza.

En cuanto al certamen, la provincia de Sancti Spíritus e Ideas Multimedios fueron los grandes ganadores, con nueve reconocimientos cada uno.

Ideas Multimedios sumó además ocho menciones en prensa escrita, audiovisuales, hipermedia y fotografía. El jurado analizó cerca de 800 materiales y lamentó la ausencia de muchos medios y periodistas del país.

«El jurado analizó casi 800 materiales y hubiéramos querido que fueran más, porque muchos medios no participaron», señaló la periodista Bárbara Betancourt, presidenta del jurado.

El concurso también entregó los premios del certamen ramal Ricardo Sainz y un Premio Especial por el Centenario de Fidel Castro, otorgado a Aroldo García Fombellida por la serie «Por aquí pasó Fidel» de Radio Rebelde Holguín.

Randy Alonso Falcón, director de Ideas Multimedios, recibió el Premio Especial «Guerra mediática contra Cuba».

La declaración de Bermúdez, pronunciada ante la cúpula del gremio periodístico cubano, subraya la profunda crisis de credibilidad que enfrenta la prensa estatal en Cuba, sin que ninguna de esas autocríticas haya cuestionado las estructuras del Partido Comunista que controlan y determinan qué se publica o qué se silencia en los medios de comunicación del país.