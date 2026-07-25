Trump vuelve a bromear con presentarse a elecciones de 2028: «Gané tres veces y lo haré de nuevo»

Donald Trump repitió este sábado su ya recurrente broma sobre una candidatura presidencial en 2028, esta vez ante los corresponsales de la Casa Blanca reunidos en la cena anual reprogramada del gremio, donde el mandatario se colocó una gorra roja con la inscripción «TRUMP 2028» y arrancó risas que, según varios medios presentes, fueron apagándose a medida que avanzó su discurso.

«Quiero anunciar mi intención de competir por un cuarto mandato como presidente. Gané tres veces y lo haré de nuevo», declaró Trump ante el público, en una frase que ya había ensayado apenas días antes.

No fue la primera vez en la semana. El miércoles 23 de julio, durante un acto en la Wheeler High School de Marietta, Georgia, Trump había dicho «estoy aquí para anunciar mi candidatura» antes de aclarar «es broma». Según la agencia EFE, el presidente repitió la broma al menos dos veces en apariciones públicas durante esa misma semana.

El argumento que Trump usa para sostener el chiste es que nunca ha reconocido su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020, alegando fraude electoral sin que existan pruebas de ello. Al atribuirse esa victoria, se cuenta tres triunfos presidenciales —2016, 2020 y 2024— y de ahí la referencia a un «cuarto mandato».

Sin embargo, la broma choca con un obstáculo constitucional insalvable: la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1951, prohíbe que una misma persona sea elegida presidente más de dos veces. Trump, de 80 años, cumple actualmente su segundo mandato (2025-2029), tras haber gobernado entre 2017 y 2021.

Modificar esa enmienda requeriría el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados —38 de 50—, un proceso que los expertos consideran prácticamente inviable. El congresista republicano Andy Ogles ha promovido una propuesta en ese sentido, pero no ha avanzado en el Congreso.

La cena de este sábado fue la versión reprogramada del evento original de abril de 2026, que debió suspenderse cuando un tiroteo en el perímetro del hotel Washington Hilton obligó a evacuar a Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance. La Asociación de Corresponsales comprometió entonces reprogramar el acto en un plazo de 30 días.

Varios medios describieron la intervención de este sábado como larga y combativa, con chistes que «cayeron mayormente planos». No es la primera vez que Trump juega con la idea de extender su permanencia en el poder: desde enero de 2025 ha mencionado en repetidas ocasiones la posibilidad de un tercer mandato, y en febrero de 2026 evitó responder directamente si seguiría en el poder después de 2029.

En junio pasado, Trump se pronunció sobre los posibles candidatos republicanos para sucederle, mencionando a Marco Rubio y JD Vance como opciones para 2028, lo que contrasta con sus bromas recurrentes sobre perpetuarse en el cargo.