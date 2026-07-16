EE.UU. lanza segunda oleada de ataques contra Irán y neutraliza un buque cisterna en el Golfo Arábigo

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este miércoles el lanzamiento de una segunda oleada de ataques contra Irán, iniciada a las 3:00 p.m. hora del este, con el objetivo de degradar las capacidades militares iraníes que amenazan la libre navegación por el Estrecho de Ormuz.

En su anuncio oficial en la red social X, CENTCOM declaró: «Las fuerzas de EE.UU. lanzaron operaciones para una segunda oleada de ataques contra Irán.

Los ataques tienen como objetivo las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el Estrecho de Ormuz, una vía marítima internacional vital para el comercio global.

El ejército estadounidense está haciendo rendir cuentas a Irán por orden del Comandante en Jefe».

En paralelo, fuerzas estadounidenses inutilizaron un buque cisterna sin carga que intentaba navegar hacia un puerto iraní en el Golfo Arábigo, como parte de las medidas del bloqueo naval reanudado el martes a las 4:00 p.m. ET por orden directa del presidente Donald Trump.

Los ataques de este miércoles representan la cuarta jornada consecutiva de bombardeos en esta nueva fase del conflicto, que se reactivó tras el colapso del alto al fuego firmado en junio de 2026.

En menos de una semana, la campaña militar estadounidense ha impactado más de 300 objetivos militares iraníes, entre ellos instalaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica, sistemas de defensa costera, sitios de misiles y drones, y capacidades marítimas.

La primera oleada de ataques de este miércoles, que duró aproximadamente 90 minutos, golpeó sistemas de defensa costera e instalaciones de misiles en la isla de Gran Tunb.

Los bombardeos del martes, por su parte, se extendieron durante siete horas e incluyeron objetivos en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

Autoridades iraníes reportaron al menos nueve muertos —siete militares y dos civiles— y alrededor de 200 heridos como consecuencia de los ataques de este miércoles.

Desde la reanudación del bloqueo naval, CENTCOM ha desviado al menos dos buques comerciales que intentaban burlar las medidas de interdicción, según informó Infobae.

El conflicto tiene sus raíces en la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero de 2026 por EE.UU. e Israel, que destruyó más de 5,000 objetivos iraníes, incluyendo instalaciones nucleares en Natanz, Isfahan y Fordow.

Tras meses de operaciones, se alcanzó un alto al fuego en junio de 2026, pero la tregua colapsó cuando Irán reanudó ataques contra buques comerciales en el Estrecho de Ormuz entre el seis y siete de julio, lo que llevó a Trump a ordenar la reanudación de los bombardeos.

El Estrecho de Ormuz es una ruta crítica por la que transita cerca del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo, lo que convierte el conflicto en un asunto de alcance económico global.