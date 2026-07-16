Pentágono ordena pruebas anuales de testosterona a militares mayores de 30 para «optimizar sus capacidades naturales»

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció este miércoles un nuevo programa de detección de deficiencia de testosterona para el personal militar, con pruebas anuales obligatorias para todos los efectivos mayores de 30 años.

El anuncio llegó a través de un video publicado en su cuenta de X bajo el título «The High-T Department of War» (Alta testosterona en el Departamento de Guerra), en referencia directa a una tendencia de redes sociales que promueve niveles elevados de testosterona como símbolo de masculinidad y rendimiento físico.

Según Hegseth, las pruebas se incorporarán a la evaluación médica periódica que ya realizan los soldados cada año.

Los militares menores de 30 años podrán someterse al examen de forma voluntaria, y si se recomienda una terapia de reemplazo hormonal, el tratamiento será completamente opcional.

«Autorizo un nuevo programa de detección de deficiencia de testosterona para nuestros miembros del servicio, garantizando que tengan los niveles adecuados de testosterona para operar en su máximo rendimiento», afirmó el funcionario en el video.

Hegseth insistió en que la iniciativa no busca una mejora artificial: «Se trata de restaurar y optimizar sus capacidades naturales, proteger su longevidad y garantizar que tengan la base biológica necesaria para sostener el combate».

El anuncio generó de inmediato controversia médica y política. Las guías clínicas actuales desaconsejan pruebas masivas de testosterona en toda la población y las recomiendan únicamente para hombres con síntomas preocupantes y niveles bajos confirmados en dos análisis distintos.

Además, los niveles de esta hormona fluctúan a lo largo del día y deben medirse en ayunas y por la mañana para ser precisos, lo que complica la viabilidad de un programa de escrutinio masivo.

El Departamento de Guerra —nombre adoptado tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump firmada el 5 de septiembre de 2025, aunque el cambio legal permanente aún requiere aprobación del Congreso— no especificó qué estudios respaldan la medida ni aclaró si las militares mujeres, que representan el 17% del personal activo, serían evaluadas por deficiencias hormonales equivalentes.

La representante demócrata Chrissy Houlahan (Pensilvania), veterana de la Fuerza Aérea, fue una de las voces más críticas.

«El anuncio prueba que el secretario Hegseth sigue instrucciones de los extremos del manosphere», declaró, y exigió que las pruebas estén disponibles también para las mujeres en servicio activo.

El programa se enmarca en una serie de directivas que Hegseth ha impulsado desde su confirmación como secretario en enero de 2025 con el voto de desempate del vicepresidente JD Vance, orientadas a imponer lo que él denomina el «más alto estándar masculino» en las Fuerzas Armadas.

Entre esas medidas figuran la eliminación de políticas de diversidad e inclusión, la prohibición de barbas y cabellos largos, exámenes físicos obligatorios dos veces al año y la revisión de la educación militar para eliminar la llamada «ideología de género», anunciadas en una reunión con cientos de altos mandos en Quantico el 1 de octubre de 2025.

Houlahan confrontó directamente a Hegseth el pasado jueves jueves en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara, donde el secretario esquivó preguntas directas sobre la capacidad de las mujeres en el ejército.

Ese mismo día, la legisladora votó en contra de otorgar 150,000 millones de dólares al Departamento de Guerra, calificando a Hegseth de «imprudente, incompetente e impenitente».