Irán libera a una estadounidense retenida desde 2024, según Trump

Foto © Collage Cibercuba a partir de foto de Cena anual Voces por la Justicia 2019 de Human Rights Watch

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que Irán permitió la salida del país de una ciudadana estadounidense que llevaba retenida desde diciembre de 2024, en lo que calificó como un gesto de buena voluntad del gobierno iraní en medio de un conflicto armado activo entre ambas naciones.

Trump realizó el anuncio en su plataforma Truth Social sin identificar inicialmente a la persona. Fue su abogado, el jurista de derechos humanos Jared Genser, quien la identificó como Dena Karari, ciudadana estadounidense-iraní, en una publicación en la red social X.

«Irán ha permitido que una ciudadana estadounidense, detenida injustamente en diciembre de 2024 durante la presidencia de Joe Biden, abandone el país. Ahora se encuentra a salvo fuera de Irán y en buen estado de salud. ¡Estados Unidos agradece este gesto de buena voluntad de Irán!», escribió Trump.

Karari nunca fue encarcelada físicamente, pero sí sometida a lo que Genser describió como una «prohibición de salida coercitiva» que le impidió abandonar el territorio iraní durante más de siete meses.

Fue detenida, acusada de cargos que su abogado calificó de «falsos» y liberada bajo fianza, aunque con la restricción de no poder salir del país.

Captura de Truth Social

Según Genser, Karari dirigía una organización sin fines de lucro llamada Children of Mehr Foundation, dedicada a asistir a niños en situación de pobreza en Irán con donaciones privadas y una licencia del organismo regulador financiero estadounidense conocido como OFAC.

Las autoridades iraníes la interrogaron decenas de veces durante su retención. «Sufrió enormes dificultades físicas y psicológicas», declaró Genser a CNN.

El abogado confirmó que Karari viajaba de regreso a Estados Unidos y pidió tiempo para que se recupere. «Espero que Dena tenga más que decir en los próximos días, pero por ahora necesita descansar y recuperarse», señaló.

La liberación se produjo el mismo día en que el Comando Central de EE.UU. ejecutaba una nueva oleada de bombardeos contra instalaciones iraníes por orden directa de Trump, en el marco del conflicto armado iniciado el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica.

El contexto hace aún más llamativo el gesto: Irán y EE.UU. se encuentran en hostilidades militares activas, y el acuerdo de paz alcanzado en junio de 2026 entre ambas partes no había incluido la liberación de los ciudadanos estadounidenses retenidos.

Irán no reconoce la doble ciudadanía, lo que convierte a los nacionales con ciudadanía dual, como Karari, en blancos especialmente vulnerables para las autoridades iraníes.

Al momento de la liberación de Karari, el gobierno estadounidense rastreaba al menos seis ciudadanos americanos detenidos en Irán, dos de ellos designados oficialmente como «detenidos injustamente», según un funcionario citado por CNN.

Genser, conocido en círculos diplomáticos como «el extractor», aprovechó el anuncio para exigir más: «Instamos a Irán a retirar todos los cargos restantes contra quienes trabajaron localmente en apoyo de la Children of Mehr Foundation, quienes son inocentes y no cometieron ningún crimen. Y personalmente hago un llamado a Irán para que libere a todos los estadounidenses injustamente encarcelados, a quienes están sujetos a prohibiciones de salida coercitivas y a todos los presos políticos iraníes».