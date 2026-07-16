Revelan plan para movilizar protestas en EE.UU. si Washington lanza una operación militar contra Cuba

Un documento interno obtenido por The Washington Examiner revela que la Red Nacional sobre Cuba (NNOC, por sus siglas en inglés) elaboró un «Plan Nacional de Respuesta Rápida» para movilizar manifestaciones en todo Estados Unidos en un plazo máximo de 24 horas si el Ejército estadounidense lanza una operación militar contra Cuba.

El plan, distribuido entre simpatizantes de la organización con sede en Washington, busca que una eventual intervención militar tenga un alto costo político para la Casa Blanca.

«El objetivo es que resulte costoso, tanto política como materialmente, al gobierno estadounidense declarar la guerra a Cuba», señala el documento.

Según el texto, los activistas de las principales áreas metropolitanas deberán crear «coaliciones amplias y extensas» para organizar protestas frente a edificios federales y otros espacios de gran visibilidad pública, incluidos estadios donde se celebren eventos deportivos masivos.

En ciudades más pequeñas, la estrategia contempla realizar un «mapeo estratégico» para identificar objetivos locales, distribuir pancartas y folletos, y coordinar campañas en redes sociales mediante materiales gráficos compartidos.

Entre los lugares identificados para las protestas figuran juzgados federales, bases militares, oficinas de reclutamiento, agencias gubernamentales e instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El documento sostiene que las manifestaciones frente a oficinas del ICE permitirían «conectar la solidaridad con Cuba con el trabajo de defensa de los inmigrantes y contra el ICE».

Asimismo, remite a los organizadores a un mapa nacional de instalaciones militares elaborado por la organización Black Alliance for Peace (Alianza Negra por la Paz), para facilitar la planificación de las movilizaciones.

La NNOC también insta a sus simpatizantes a crear desde ahora equipos de respuesta rápida, sin esperar a que ocurra una acción militar.

«Esa es una acción que presiona a la clase dirigente. ¡Déjenlo público! ¡Anúncienlo!», afirma el documento.

Vínculos con organizaciones afines al régimen cubano

De acuerdo con The Washington Examiner, la NNOC mantiene relaciones con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organismo oficial cubano sancionado en junio por el Departamento de Estado bajo la Orden Ejecutiva 14404.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha descrito al ICAP como un instrumento de propaganda del régimen cubano. Su presidente, Fernando González Llort, cumplió 15 años de prisión en Estados Unidos tras ser condenado por espionaje.

Como parte de esa política, el pasado 1 de julio fue detenido con fines de deportación Carlos Antonio Lloga Domínguez, exfuncionario del ICAP, junto con varios miembros de su familia. Al anunciar la medida, Rubio advirtió que cualquier persona que realice transacciones con esa organización «será sancionada, procesada o deportada».

El reportaje añade que la NNOC y la Brigada Venceremos preparan además un viaje de alrededor de 150 ciudadanos estadounidenses a Cuba en agosto para participar en actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro.

En medio de una creciente tensión entre Washington y La Habana

La revelación del documento coincide con un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y el régimen cubano.

Ese mismo miércoles, CBS News informó que planificadores militares del Pentágono han estudiado distintos escenarios para una eventual operación contra Cuba, entre ellos un asalto aéreo liderado por la 101.ª División Aerotransportada. Funcionarios estadounidenses consultados por la cadena aclararon que esos ejercicios forman parte de la planificación militar habitual y no significan que exista una decisión de intervenir militarmente.

Consultado sobre el reporte, el portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, respondió: «No hacemos comentarios sobre operaciones militares hipotéticas».

Desde enero de 2026, la administración del presidente Donald Trump ha endurecido significativamente su política hacia La Habana. Washington ha impuesto más de 240 sanciones contra funcionarios, empresas y organismos vinculados al régimen cubano, presentó cargos penales contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 y anunció un programa de ayuda por 100 millones de dólares condicionado a la implementación de reformas políticas.

Pese a ese escenario, el documento de la NNOC sostiene que la movilización debe mantenerse independientemente de que llegue o no a producirse una acción militar.

«Cuba ya está siendo atacada. El bloqueo es un acto de guerra. Aunque mañana no haya tropas terrestres, debemos ser proactivos», concluye el plan.