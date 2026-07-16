Mientras Cuba sufre otro apagón nacional, su embajador defiende en la ONU la «transición energética»

Mientras Cuba permanece sumida en un nuevo apagón nacional, el embajador de la isla ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, intervenía en Nueva York para denunciar el embargo estadounidense como uno de los principales obstáculos para la transición energética del país y defender el derecho de Cuba a gestionar soberanamente sus recursos naturales, informó la Agencia Cubana de Noticias.

La coincidencia temporal llamó la atención porque, mientras el diplomático participaba en el Evento de Alto Nivel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, millones de cubanos permanecían sin electricidad tras el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La desconexión total de la red ocurrió a las 11:05 de la mañana del martes 14 de julio, cuando la salida imprevista de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín, provocó el colapso del sistema eléctrico.

Se trató del quinto apagón nacional registrado en lo que va de 2026, el tercero en apenas diez días y el décimo colapso del SEN en aproximadamente dos años, de acuerdo con datos de la Unión Eléctrica (UNE).

El servicio comenzó a restablecerse de forma gradual y no fue hasta las 07:00 de la mañana de este miércoles cuando el sistema volvió a sincronizarse completamente, tras cerca de 20 horas de interrupción a escala nacional.

Sin embargo, en numerosas localidades los cortes de electricidad continuaron mucho más allá del restablecimiento del SEN. En zonas de Matanzas, por ejemplo, vecinos denunciaban haber acumulado más de 87 horas sin servicio eléctrico durante julio, mientras que en varios municipios de La Habana los apagones diarios rondaban las 15 horas.

El discurso de Cuba en la ONU

Durante su intervención en Naciones Unidas, Soberón defendió que los países en desarrollo deben tener acceso equitativo a los recursos necesarios para avanzar hacia energías limpias.

«Una transición energética justa no puede reproducir desigualdades históricas ni profundizar la dependencia tecnológica de los países en desarrollo», afirmó.

El diplomático atribuyó buena parte de las dificultades energéticas de la isla al embargo estadounidense.

«El bloqueo restringe deliberadamente el acceso a combustible, tecnología, inversión, financiamiento e incluso proyectos de energía renovable, afectando directamente a hospitales, escuelas y sistemas de suministro de agua», sostuvo.

También insistió en que las medidas coercitivas unilaterales obstaculizan el desarrollo de países como Cuba.

«No puede haber una transición energética verdaderamente justa mientras se usen medidas coercitivas unilaterales para negarle a los países los recursos que necesitan para desarrollarse», concluyó.

Una crisis con múltiples factores

La crisis eléctrica cubana se ha agravado durante el último año por la combinación de varios factores.

Entre ellos figuran el deterioro del parque termoeléctrico, integrado en gran medida por centrales con varias décadas de explotación; la escasez de combustible para generación; las averías recurrentes y la reducción del suministro de petróleo procedente de países aliados.

En mayo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que el país carecía de reservas suficientes de fuel oil y diésel para sostener la generación eléctrica.

Días antes del colapso del 14 de julio, el déficit de generación había alcanzado un máximo de 2,341 megavatios, con apenas 935 MW disponibles frente a una demanda cercana a los 3,100 MW. En ese momento, 11 de las 16 unidades termoeléctricas del país permanecían fuera de servicio por averías o mantenimiento.

Como parte de su estrategia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, el Gobierno cubano impulsa un programa de parques solares con apoyo de China. Las autoridades prevén elevar la participación de las energías renovables hasta el 24 % de la generación eléctrica en 2030 y al 40 % en 2035.

Cuba y los minerales estratégicos

La participación de Cuba en el foro de la ONU también responde a su interés en el mercado internacional de minerales críticos.

La isla posee importantes reservas de níquel y cobalto, dos materias primas consideradas esenciales para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y otras tecnologías vinculadas a la transición energética.

Ese potencial fue uno de los argumentos defendidos por la delegación cubana durante el encuentro, celebrado mientras el país atravesaba uno de los episodios más severos de inestabilidad eléctrica de los últimos años.