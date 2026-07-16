Video: Avión de combate de la Marina de EE.UU. desata el caos en una playa de Florida con un vuelo a muy baja altura

Un avión de combate de los Blue Angels, el escuadrón acrobático de élite de la Marina de Estados Unidos, sobrevoló este miércoles Pensacola Beach, Florida, a una altitud tan baja que la potente ráfaga de aire generada por sus motores lanzó por los aires sombrillas, sillas y tiendas de campaña, sembrando momentos de tensión entre decenas de bañistas.

El incidente ocurrió durante el tradicional "Breakfast with the Blues" ("Desayuno con los Blues"), el vuelo que cada año inaugura la Semana del Espectáculo Aéreo de Pensacola Beach, informó el canal WFLA.

Videos grabados por los asistentes muestran cómo la fuerza del reactor levanta una nube de arena y hace volar objetos por toda la playa. Algunos terminaron golpeando a personas que se encontraban en la zona, aunque la Marina estadounidense no ha confirmado cuántos afectados hubo ni la gravedad de las lesiones.

La grabación, facilitada por Alexandra Belcher, se viralizó rápidamente en redes sociales y fue reproducida por numerosos medios nacionales e internacionales.

"Todos estábamos muy emocionados porque sabíamos que era una experiencia única en la vida", contó Belcher a WFLA. "El sobrevuelo me pareció increíble. Como simple espectadora, sentí la adrenalina y agradecí poder vivir esa experiencia".

No todos compartieron el entusiasmo. Otro asistente, citado por medios estadounidenses, aseguró que por un momento creyó que los aviones los iban a "barrer" por completo.

La Marina investiga lo ocurrido

La Estación Aeronaval de Pensacola reconoció que la aeronave realizó la maniobra a una altitud inferior a la habitual durante el aterrizaje.

"Durante una maniobra de aterrizaje, la aeronave voló a menor altitud de la habitual, lo que provocó molestias en la playa que afectaron a sillas y sombrillas de los usuarios", señaló la institución en un comunicado.

Los Blue Angels informaron además que abrieron una investigación interna para determinar qué ocurrió.

"La seguridad de nuestra comunidad local, de los espectadores y de nuestros pilotos es nuestra máxima prioridad", indicó el escuadrón, que aseguró estar realizando una revisión exhaustiva para verificar que todas las operaciones cumplan con los estándares de seguridad de la Marina y de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Un vuelo de rutina que terminó fuera de lo previsto

El avión implicado fue un F/A-18 Super Hornet, el mismo caza embarcado utilizado por los escuadrones de combate de primera línea de la Marina estadounidense.

El objetivo del "Breakfast with the Blues" es permitir que los pilotos reconozcan el área y los puntos de referencia antes del espectáculo aéreo, mediante vuelos a baja altura autorizados sobre la costa.

La exhibición de este año tiene un significado especial, ya que los Blue Angels celebran su 80 aniversario en 2026, coincidiendo con las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Pese al incidente, el programa del evento continúa según lo previsto, con una práctica este jueves, el ensayo general el viernes y la exhibición oficial programada para el sábado en Casino Beach.