Video: Camión cisterna se incendia en la autopista Turnpike de Miami-Dade y deja un conductor muerto

Un conductor murió este jueves después de que el camión cisterna que manejaba perdiera el control, volcara y se incendiara en la Florida's Turnpike, a la altura de Bird Road, en el suroeste de Miami-Dade. El accidente obligó al cierre total de la autopista en ambos sentidos y provocó un importante congestionamiento vehicular.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), el siniestro ocurrió poco antes de las 10:30 de la mañana en los carriles en dirección sur, cerca del kilómetro 23, correspondiente a la salida hacia Bird Road (SW 40th Street).

"El camión perdió el control, volcó y se estrelló contra la barrera de hormigón de la mediana central", informó la FHP en un comunicado citado por NBC Miami.

El conductor falleció en el lugar del accidente. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado su identidad.

Equipos de Miami-Dade Fire Rescue acudieron rápidamente para sofocar el incendio, que consumió casi por completo el vehículo. Imágenes aéreas captadas por el helicóptero Sky 10 de Local 10 mostraban el camión reducido a una estructura calcinada mientras los bomberos continuaban enfriando los restos y una ligera columna de humo seguía saliendo del lugar.

Videos e imágenes difundidos desde la escena mostraban además largas filas de vehículos detenidos en ambos sentidos de la autopista debido al cierre total de la vía.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas mientras continúan las labores de remoción del vehículo y la investigación del accidente.

Por el momento, la FHP no ha determinado qué provocó que el camión perdiera el control ni ha informado cuándo podrá reabrirse completamente la autopista.

La Turnpike ha sido escenario de otros accidentes mortales en los últimos años. En agosto de 2025, un camionero que realizó un giro prohibido provocó un choque en el que murieron tres personas y posteriormente enfrentó cargos de homicidio vehicular. Meses antes, en enero de ese mismo año, una colisión entre dos camiones en otro tramo de la autopista dejó una mujer fallecida.

La investigación sobre las causas del siniestro continúa abierta.