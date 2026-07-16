«Aquí no hay periodismo»: Cubanos ante los 63 años de la UPEC

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) celebró el miércoles su aniversario 63 con un mensaje institucional publicado en el medio estatal Cubadebate, en el que reivindicó poseer «cabeza para pensar la verdad, boca para decirla y corazón para defenderla». La respuesta de los cubanos en redes sociales fue una avalancha de burlas, ironías y cuestionamientos directos sobre si en la isla existe algo que pueda llamarse periodismo.

El texto, firmado por la Presidencia Nacional del gremio y redactado por su presidente Ricardo Ronquillo Bello, llamó a la prensa oficial a «plantarse al centro de la sociedad como un baluarte del diálogo, de contrapeso y del control social y popular». El primer ministro Manuel Marrero Cruz se sumó a las felicitaciones en X citando precisamente esa frase.

Lo que el régimen presentó como una celebración gremial se convirtió en el blanco de una respuesta masiva y crítica en la publicación de Facebook de Cubadebate.

«Aquí no hay periodismo. Aquí ustedes dicen lo que les mandan a decir», escribió una usuaria. Otra fue más directa: «En Cuba NO EXISTE EL PERIODISMO, al periodista le gusta ir tras la noticia, en Cuba en cambio se la dan hecha y revisada, eso no es PERIODISMO, eso se llama VOCERO».

Las ironías abundaron. «Periodistas, más bien locutores», apuntó un comentarista. Otro preguntó con sarcasmo: «¿Y en Cuba hay periodistas? ¡Me entero ahora! Voceros sí hay a por montón».

Uno de los comentarios más elaborados invocó al propio José Martí —figura que la UPEC cita en su mensaje— para formular una pregunta incómoda: «¿Podría hoy la UPEC entrevistar libremente a Raúl Guillermo Rodríguez Castro ('El Cangrejo'), como hizo USA Today, y preguntarle sin restricciones por sus privilegios, por el papel que desempeña en asuntos de Estado y publicar íntegramente sus respuestas? ¿Podría un periodista de la UPEC hacerlo sin autorización política y sin sufrir consecuencias? Si la respuesta es no, entonces la utilidad de la UPEC no es examinar al poder, como pedía Martí, sino protegerlo».

Otros usuarios fueron más escuetos: «Pues no lo parece. Porque cacarean lo que les mandan a decir, cuando y como deben decirlo», escribió una persona. Otra sentenció: «Eso es un meme, la verdad es que ustedes no dicen la verdad, la verdad de un pueblo que ya está muriendo mientras ustedes rinden culto a una estúpida ideología».

El contraste entre el discurso oficial y la realidad verificable es contundente. Según Reporteros Sin Fronteras, Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa 2026, siendo el segundo peor país de América solo por detrás de Nicaragua.

El Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y la Prensa documentó 1,188 violaciones a la libertad de expresión durante 2025, un aumento del 54,7% respecto al año anterior. Al menos 23 sitios de medios independientes permanecen bloqueados en la isla.

La Ley de Comunicación Social vigente desde junio de 2024 solo reconoce legalmente a medios vinculados al Estado, el Partido Comunista y organizaciones de masas, dejando al periodismo independiente en situación de ilegalidad.

En ese escenario, la UPEC —fundada el 15 de julio de 1963 en el hotel Habana Libre y con más de 3,600 afiliados según sus propias cifras— celebra seis décadas proclamando que defiende la verdad. La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar en las próximas semanas la creación de un Ministerio de Información y Comunicación Social para centralizar aún más el control estatal sobre los medios, lo que augura mayor restricción para el periodismo independiente en la isla.