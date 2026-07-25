Pocos quieren estudiar Periodismo en Cuba, pero el gobierno insiste en “enamorarlos” para defender su verdad

El desencanto corroe a quienes aún estudian la carrera y saben de las restricciones y censuras una vez se gradúen

El VI Pleno del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), celebrado el martes por videoconferencia, reconoció abiertamente que cada vez menos jóvenes cubanos quieren estudiar Periodismo, mientras el régimen insiste en "enamorar" a los pocos egresados para que defiendan "la verdad de la Revolución".

El pleno fue presidido por Luis Morlote Rivas, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, y Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC. Ambos debatieron la baja matrícula en la Facultad de Comunicación y la escasa asistencia a las pruebas de aptitud para ingresar a la carrera, reportó la Agencia Cubana de Noticias.

Lejos de cuestionar el modelo, Morlote exhortó a "enamorarlos en el compromiso de defender la verdad", en referencia a los jóvenes que llegan a las redacciones estatales tras graduarse.

En 2025, solo dos estudiantes de undécimo grado se presentaron al examen de aptitud en la sede Manuel Ascunce Domenech de la Universidad de Ciego de Ávila. Además, solo 49 % de los matriculados logra graduarse; la mayoría abandona por razones económicas.

La apatía tiene una explicación salarial difícil de ignorar. A fines de mayo, el otrora muy selecto Canal Habana, telecentro provincial de la capital cubana, publicó una convocatoria en Facebook para incorporar nuevos talentos a su plantilla periodística, en un momento en que los medios estatales cubanos enfrentan una crisis estructural sin precedentes para atraer y retener profesionales.

Antes, en abril, el medio oficialista Cubadebate publicó una oferta de empleo para periodistas-editores web con un salario base de 5,060 pesos cubanos mensuales, equivalente a menos de 10 dólares al cambio informal, una cifra que generó burlas masivas. En contraste, operarios de la construcción hotelera pueden percibir entre 32,000 y 40,000 pesos.

A eso se suma que desde el curso 2024-2025 las mujeres que opten por Periodismo deben cumplir un año de Servicio Militar Obligatorio, una exigencia sin precedente en otras carreras universitarias cubanas.

El propio pleno reconoció que la crisis energética agrava el problema comunicacional del régimen. Ronquillo advirtió que "ante la ausencia de energía eléctrica las personas no acceden a los noticiarios, ni en la radio ni en la televisión, se están desconectando, y no se puede dejar brechas".

El desencanto también tiene voz entre quienes aún estudian la carrera. El estudiante Gabriel Hernández lo resumió en junio: "Cuando me gradúe las propias leyes de mi país me impedirán hacer un periodismo libre, sin seguir la línea de puntos".

El contexto estructural es igualmente revelador. Cuba ocupa el puesto 171 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras, en zona roja de situación "muy seria".

La Ley de Comunicación Social de 2024 reconoce legalmente solo a medios vinculados al Estado, el PCC y organizaciones de masas, lo cual deja al periodismo independiente en situación de ilegalidad.

El pleno del martes se celebró apenas una semana después de que la UPEC cumpliera 63 años entre burlas en redes sociales con la frase "aquí no hay periodismo", una síntesis popular de lo que el propio organismo oficial ya no puede ocultar en sus plenos internos.