Revelan detalles del robo de casi 360,000 dólares en la casa de una familia cubana de Miami-Dade 

Con el paso de las horas van saliendo a la luz nuevos detalles del robo que sufrió una familia cubana residente en el suroeste de Miami-Dade, a la que tres ladrones, también cubanos, sustrajeron casi 360,000 dólares en efectivo -los ahorros de toda una vida-, al irrumpir en su vivienda.

El robo ocurrió poco después de la 1:00 pm, cuando la madre había salido con su hijo menor a una tienda cercana y el padre de familia estaba trabajando. En la vivienda solo se encontraba un adolescente de 14 años.

Según reporta Univisión 23, dos de los sospechosos saltaron una cerca de cemento, intentaron forzar una ventana sin éxito y finalmente entraron por una puerta francesa trasera usando un destornillador, causando alrededor de 1,000 dólares en daños.

Un tercer cómplice permaneció afuera haciendo guardia mientras los otros dos registraban gavetas y clósets del dormitorio principal del segundo piso, de donde sustrajeron 359,400 dólares en efectivo.

Mientras, el adolescente escuchó todo sin ser descubierto. Pudo esconderse y llamar a la Policía.

«Él se trancó en el cuarto, se trancó en el cuarto y se metió abajo de la cama. Ellos anduvieron en gavetas, en clósets, miraron el mío, el de él...», relató la madre en entrevista exclusiva con Univision 23.

La llamada al 911 del joven fue clave: un helicóptero de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade rastreó a los sospechosos mientras huían en una camioneta conducida por uno de ellos, y los agentes interceptaron el vehículo poco después de que saliera de la propiedad.

Los tres detenidos -Pablo Arrechavaleta, de 49 años; Leonel Alejandro Ramírez, de 47; y Antonio Mesa, de 47- son cubanos residentes en el área de Miami.

La víctima, visiblemente afectada, describió el golpe emocional y económico: «Estoy nerviosa, alterada, preocupada. Es normal. Acabo de pasar por esto. Claro que no tienes tranquilidad, te sientes mal».

Su esposo trabaja como trabajador de mantenimiento y además cuida de un hijo con necesidades especiales, lo que convierte la pérdida en algo que va mucho más allá del dinero.

«Tú ahorras, tu trabajo, tus sacrificios, ¿entiendes? Todo eso, y que vengan algunas personas, como te digo, a meterse a tu casa y a robarle todo», lamentó la mujer.

Proceso penal en marcha

Tras ser evaluados médicamente, Arrechavaleta y Mesa ofrecieron declaraciones admitiendo su participación; Ramírez se negó a responder preguntas.

El miércoles comparecieron ante un juez y enfrentan múltiples cargos graves: robo en vivienda ocupada, hurto mayor en tercer grado, daño criminal a la propiedad y -en el caso de Mesa y Ramírez- posesión de herramientas para cometer robos.

A los tres les fue negada la libertad bajo fianza por uno de los cargos.

Arrechavaleta y Ramírez tienen además órdenes de retención migratoria y serán transferidos a custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al concluir sus procesos penales. Mesa tiene una fianza fijada en 75,001 dólares.

En Florida, el robo en una vivienda ocupada es un delito grave de segundo grado con pena máxima de 15 años de prisión.

Este caso se suma a una serie de robos residenciales de alto valor registrados recientemente en el área oeste y suroeste de Miami-Dade, zona con alta concentración de familias cubanas e hispanas.

En marzo de 2026, dos cubanos fueron arrestados por robar aproximadamente 100,000 dólares en joyas, relojes y efectivo de una vivienda en esa misma zona del condado.

A pesar de que los robos con allanamiento de morada en Miami-Dade disminuyeron un 28.85% en 2024 respecto al año anterior, los casos de robos organizados y de alto valor siguen siendo una preocupación creciente para las autoridades y los residentes de la región.