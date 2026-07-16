Tres detenidos por hacer trampa en el examen de licencia de conducir en Miami-Dade

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade detuvo el miércoles a tres hombres acusados de montar un esquema de fraude para aprobar el examen computarizado de la licencia de conducir de Florida, según el comunicado oficial de la agencia publicado este jueves.

Los arrestados son Karel Clavel-Beltrán, de 46 años y residente de Hialeah; Miguel Núñez-García, de 47 años y residente de Miami; y Alexis Franc Fernández, de 63 años y residente de Tampa.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 10:00 am en la sede de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade ubicada en el centro comercial Midway Crossings, en el 7795 W. Flagler Street, y fue conducido por detectives de la Unidad de Corrupción Pública de la agencia.

El comunicado de la MDSO precisó que «Clavel-Beltran utilizó cámaras colocadas estratégicamente y audífonos para ayudar al Sr. Miguel Nunez-Garcia y al Sr. Alexis Fernandez a hacer trampa en el examen computarizado para obtener la licencia de conducir».

Según el informe de arresto, al que tuvo acceso Local 10, Clavel-Beltrán fue el cerebro del esquema: proporcionó a los otros dos acusados una camiseta tipo polo equipada con una cámara oculta tipo botón y un audífono, dispositivos con los que les transmitía las respuestas del examen desde el exterior del local.

Núñez-García llegó al centro comercial en una camioneta blanca, se cambió dentro del vehículo a la camiseta polo color púrpura con los dispositivos ocultos, presentó el examen y lo aprobó.

Al salir, se reunió con Clavel-Beltrán dentro del centro comercial y le entregó 600 dólares en efectivo como pago por el servicio, tras lo cual se cambió de ropa nuevamente.

Fue en ese momento cuando un oficial del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida lo interceptó.

Núñez-García admitió ante las autoridades que llevaba los dispositivos electrónicos en la camiseta y que Clavel-Beltrán le dictó las respuestas porque no comprende inglés, idioma en el que se administra el examen desde el 6 de febrero pasado.

Según el reporte, Núñez-García había reprobado la prueba en múltiples ocasiones anteriores antes de recurrir al fraude.

El caso de Fernández siguió el mismo patrón, pero con un resultado diferente: no logró aprobar el examen porque no pudo escuchar a Clavel-Beltrán a través del audífono.

Fernández también llevaba una suma de dinero en efectivo para pagarle a Clavel-Beltrán, pero fue detenido por un investigador antes de poder hacerlo.

Los agentes señalaron que es práctica habitual en estos esquemas que los candidatos usen una camiseta tipo polo para ocultar los dispositivos de grabación y luego cambien de ropa una vez concluido el examen.

Al momento de su detención, Clavel-Beltrán presentó a las autoridades una licencia de conducir de Florida con un nombre diferente al suyo, lo que le sumó el cargo de suministrar nombre o identificación falsos tras la detención.

Fernández y Núñez-García enfrentan cargos por hacer trampa y uso ilícito de un dispositivo de comunicación, mientras que Clavel-Beltrán responde además por esquema organizado para defraudar.

El arresto se produce en un contexto de creciente preocupación por el fraude en los exámenes de licencia en Miami-Dade.

En junio, la Oficina del Recaudador de Impuestos detectó un esquema similar con dispositivos electrónicos ocultos, aunque sin arrestos inmediatos en aquel momento.

Un factor que agrava la situación es la norma del FLHSMV que obliga a realizar todos los exámenes exclusivamente en inglés, eliminando las versiones en español y otros idiomas, lo que ha aumentado la presión sobre candidatos hispanohablantes que no dominan ese idioma, como los dos acusados que presentaron el examen el miércoles.

En abril, un empleado de la propia Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, Waldersee Oge, de 46 años, fue arrestado por emitir permisos de conducir fraudulentos a cambio de pagos por Zelle, sin la presencia física de los clientes.

La Oficina del Sheriff advirtió que «los intentos de obtener una licencia de conducir mediante fraude o engaño no serán tolerados, y quienes intenten evadir la ley serán investigados y responsabilizados».