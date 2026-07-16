«Eso no existe, da igual»: Cubanos reaccionan al nuevo precio de 350 CUP de la balita de gas

El régimen cubano fijó este jueves el precio oficial del gas licuado en 350 pesos (CUP) la balita de diez kilogramos, equivalente a 35 CUP por kilogramo, en una medida que desató una ola de sarcasmo e indignación entre los cubanos en redes sociales, quienes señalaron la paradoja central: el gobierno sube el precio de un producto que prácticamente ha desaparecido del mercado estatal.

El anuncio, que también fija el gas manufacturado en 4,97 CUP por metro cúbico, representa un incremento de 55 % sobre el precio anterior de 225 CUP vigente desde marzo de 2024, cuando se argumentó que esa subida serviría para «eliminar el subsidio».

Ahora, sin esa justificación disponible, el valor vuelve a escalar.

La reacción en redes sociales fue inmediata y contundente. «Eso no existe, da igual», resumió un usuario en la publicación de CiberCuba en Facebook la sensación generalizada. Otro escribió simplemente: «¿Qué gas? Ja ja ja». Un tercero fue más directo: «El gran chiste del momento. Suben las tarifas y dónde está el producto».

Varios comentarios apuntaron a la contradicción histórica de los aumentos sucesivos. «Cuando lo subieron a 180 CUP dijeron que con ese precio se eliminaba el subsidio. ¿Ahora cuál es la justificación para subirlo más?», preguntó un internauta. Otro cuestionó si el precio oficial tendrá alguna aplicación real: «La pregunta es, ¿lo venderán en ese precio o será un precio simbólico y en la práctica será USD?».

La duda no es infundada. Plataformas digitales como Supermarket23, Katapulk y KMCERO venden balitas de gas en dólares, entre 24 y 29 USD -equivalente a más de 15,000 CUP al cambio informal-, con entrega exclusiva en La Habana y requisito de entregar un cilindro vacío.

En el mercado informal, el precio de un balón oscila entre 10,000 y 50,000 CUP según la provincia.

Un usuario denunció además una práctica que se ha vuelto habitual: «A mí me dieron el enlace para comprarlo y cuando entraba decía que la página estaba en reparación, sin embargo, seguían vendiendo. Eso es un negocio para algunos revender».

«Lo que hace falta es que los pongan a la venta de una vez porque nos vamos a quedar sin bosques haciendo carbón o cocinando con leña», advirtió otro.

La espiral de precios del gas licuado ilustra la crisis estructural de la economía cubana: de 110 CUP antes de 2021, el precio pasó a 180 CUP en marzo de ese año, luego a 225 CUP en marzo de 2024, y ahora a 350 CUP.

«Eso es lo que da aumentar el salario sin respaldo productivo. Lo que se aumenta es la inflación y no el poder adquisitivo», señaló un usuario con precisión económica.

Otro lo resumió con amargura: «Que lo suban no es el problema, es la muela de siempre, que te lo suben, como lo han subido todo y después te lo desaparecen y nunca hay. Ya esa historia me la sé de memoria».

La escasez tiene dimensiones concretas y devastadoras. En abril, 834,000 de los 1,7 millones de clientes de gas licuado en Cuba no pudieron adquirir el producto en las distribuciones estatales.

La empresa CUPET suspendió indefinidamente la distribución en Santiago de Cuba y todas las provincias orientales desde enero, tras el corte de los envíos venezolanos que siguió a la captura de Nicolás Maduro.

Ante la falta de gas, millones de familias cubanas han regresado a cocinar con leña y carbón vegetal, una realidad que Díaz-Canel describió como «resistencia creativa».

El contexto energético en que se produce el anuncio agrava aún más la percepción de cinismo gubernamental.

El 14 de julio, un día antes de fijar los nuevos precios del gas, Cuba sufrió su quinto colapso total del sistema eléctrico en lo que va de año. El 8 de julio se registró el mayor déficit energético de la historia del país: 2,341 MW, que afectó al 73 % de la población. El ministro de Energía, Vicente de La O Levy, admitió en mayo que Cuba no tiene reservas de fuel oil ni diésel.