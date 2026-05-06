Más tiendas en Cuba comienzan a vender gas licuado en dólares: «¿El cilindro vacío debe ser el censado o...?»

Balitas de gas licuado (Imagen solo de referencia) Foto © Tribuna de La Habana

Vídeos relacionados:

Katapulk se suma a Supermarket23 en la venta de gas licuado de petróleo (GLP) en cilindros de 10 kg —conocidos popularmente como «balitas»— a 29 dólares, con entrega disponible únicamente en La Habana, según anunció la plataforma en Facebook.

Ambas plataformas operan bajo el mismo modelo: el destinatario en Cuba debe entregar un cilindro vacío del mismo tamaño y en buen estado para recibir el lleno. Sin cilindro vacío, no se realiza la entrega. El producto se entrega sellado y no incluye servicio de instalación.

La condición ha desatado una avalancha de dudas en los comentarios, y la pregunta más repetida apunta a un problema concreto: «¿El cilindro vacío debe ser el censado?», escribió el usuario Iosvannis Arias Zamora.

La pregunta no es menor. Los cilindros de gas en Cuba no son propiedad de los ciudadanos: están bajo un contrato de arrendamiento gratuito con el Estado y su número está registrado en el punto de venta del gas normado por libreta.

Entregar ese cilindro censado a una plataforma privada podría dejar al titular sin acceso al gas por la vía estatal.

GinaRosa Riera lo expresó con claridad en los comentarios: «Me preocupa que entregue mi cilindro censado y en el punto de venta del gas normado después no pueda adquirirlo por esa vía. Además de que los cilindros del punto dan grima, todos despintados y oxidados».

Otro usuario, John Papo, añadió: «Tengo una duda. La balita no es particular, uno tiene un contrato de arrendamiento gratuito y el número está registrado en el punto del gas».

El cilindro vacío que se entregue también debe cumplir requisitos mínimos: sin perforaciones mayores de dos centímetros, base estable, sin oxidación avanzada y con la anilla en buen estado.

Katapulk advierte que «el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones será motivo de rechazo del cilindro vacío al momento de la entrega», lo que añade otra barrera para familias cuyos recipientes acumulan años de deterioro sin mantenimiento.

Los 29 dólares que cuesta la balita equivalen a aproximadamente 15,660 pesos cubanos al tipo de cambio informal vigente, que ronda los 540 pesos por dólar.

Para la mayoría de los cubanos que perciben salarios en moneda nacional, esa cifra es inaccesible. El peso cubano ha perdido cerca del 95% de su valor frente al dólar desde 2020, y solo en los últimos 12 meses el dólar subió un 47.8% frente al peso.

La oferta se produce en medio de una crisis crónica del suministro estatal de GLP.

En enero de 2025, CUPET extendió el ciclo de compra a una balita cada dos meses en Ciego de Ávila, mientras que la escasez en Matanzas afectó a más de 109,000 hogares entre octubre y diciembre de 2024.

De igual forma, en enero de 2026, el tanquero Emilia regresó vacío a Cuba por incapacidad de pago del Estado, agravando el desabastecimiento.

Como respuesta parcial, el régimen amplió el servicio de gas manufacturado en La Habana con una meta de 25,000 clientes, sin resolver el problema estructural.

La indignación también se hizo sentir. Sergei Montalvo Aróstegui escribió: «Pongan también en dólares la electricidad, el agua, ETECSA y todo, pero páguenle con dólares también a los cubanos, paguen un salario digno. La gente cocina con leña, pasa hambre y miseria y la solución no es echarle la culpa al bloqueo».

Marile Fuente fue más escueta: «Ya no importa. Ya no te van a dar más en moneda nacional».

Leticia Marrón Leyva pidió a Katapulk: «Por favor hagan una publicación extensa donde argumenten más y el pueblo no esté lleno de dudas», una petición que resume el estado de incertidumbre en que queda la mayoría de los cubanos ante una oferta que, para muchos, plantea más preguntas que soluciones.