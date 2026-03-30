De la cocina de gas a la leña: cómo Cuba retrocede décadas en su modelo energético y qué lo explica

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Miguel Díaz-Canel pidió este viernes, durante el onceno Día Nacional de la Defensa en el municipio Habana del Este, que se garanticen materiales para la cocción, desde carbón vegetal hasta leña, una frase que ya había pronunciado en mayo de 2025 durante una visita a Villa Clara y que, al repetirse, deja de ser un desliz para convertirse en política pública explícita.

Que un jefe de Estado normalice el carbón y la leña como solución de cocción en 2026 representa una ruptura con el discurso de modernización energética que el propio régimen ha sostenido durante décadas.

En el Período Especial de los años noventa, el retorno a combustibles preindustriales fue una respuesta popular espontánea ante el colapso soviético. En 2026, es una directriz gubernamental.

La diferencia no es menor: implica reconocer públicamente que el Estado cubano no puede garantizar el suministro de gas licuado ni electricidad para cocinar a su propia población.

El detonante inmediato de la crisis actual fue la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, que cortó el suministro venezolano de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de crudo. México suspendió también sus envíos ese mismo mes, privando a Cuba del 44% de sus importaciones de crudo.

Cuba produce solo 40,000 barriles diarios cuando necesita 110,000, y sus reservas de combustible se situaban en apenas 15 a 20 días en febrero y marzo de 2026.

Pero el economista Mauricio de Miranda Parrondo advierte que la economía ya estaba al borde del colapso antes de la captura de Maduro, como resultado de décadas de fracaso económico estructural.

El colapso de 2026 es, en realidad, el tercer episodio de un mismo patrón: Cuba construyó su modelo energético sobre subsidios externos, nunca sobre autosuficiencia.

Primero fue la Unión Soviética, que entre 1960 y 1991 suministró hasta 260,000 barriles diarios de petróleo y aportó subsidios equivalentes al 21.2% del producto nacional bruto cubano. Cuando ese flujo se cortó, el PIB se contrajo aproximadamente el 35% entre 1991 y 1993.

Venezuela reemplazó a la URSS desde el año 2000: entre 1999 y enero de 2026, envió a Cuba aproximadamente 63,800 millones de dólares en petróleo, cubriendo el 60 a 70% de sus necesidades con pagos diferidos a 25 años. Los envíos máximos alcanzaron 90,000 a 100,000 barriles diarios entre 2012 y 2016, y cayeron a menos de 15,000 en 2026.

The Economist Intelligence Unit proyecta una contracción del PIB cubano del 7.2% para 2026, que se suma a una caída del 5% en 2025. De Miranda Parrondo calcula que la caída acumulada desde 2019 alcanzaría el 23%.

El impacto sobre la vida cotidiana es devastador. Al 25 de marzo, Cuba tenía una disponibilidad eléctrica de apenas 1,145 MW frente a una demanda de 3,000 MW. El 64% del territorio sufría apagones con cortes que superan las 20 horas diarias en provincias del interior. Más de 100,000 hogares en Matanzas llevan sin suministro regular de gas licuado desde enero de 2025.

Los sacos de carbón vegetal cuestan entre 2,000 y 3,000 pesos en el mercado informal, en un país donde el salario promedio estatal no alcanza para cubrir necesidades básicas.

La crisis de 2026 es estructuralmente más profunda que el Período Especial porque no hay un nuevo aliado externo en el horizonte, la infraestructura eléctrica lleva décadas sin inversión adecuada, y la emigración masiva de 2.5 millones de personas entre 2022 y 2024 ha reducido la población de 11 a aproximadamente 8.5 millones.

El 80% de los cubanos percibe la crisis actual como peor que el Período Especial, según una encuesta de la Fundación para los Medios Privados de 2026.

Francisco Pichón, coordinador residente de la ONU en Cuba, resumió la gravedad del momento al lanzar en marzo un plan de emergencia de 94.1 millones de dólares: tememos un rápido deterioro, con la posible pérdida de vidas.