Así están las calles de Cuba: la Avenida Monumental de La Habana, desierta y a oscuras

Un video publicado este jueves por el creador de contenido Edgar, de la cuenta «Cuba a todo color», muestra la Avenida Monumental de La Habana completamente vacía de vehículos, con las luces apagadas y la gente caminando por la calzada ante la ausencia total de transporte público.

En las imágenes, Edgar graba durante más de un minuto sin que pase un solo automóvil por la arteria que conecta el este de la capital con el centro a través del túnel de la bahía. «Calles desiertas en la ciudad de La Habana. Esta es la Avenida Monumental, la que sale del túnel, conecta el este de La Habana con el centro. Apagada encima», describe el autor mientras la cámara recorre los carriles vacíos.

«No pasa nada. Podemos estar así diez minutos, apagada y sin tráfico. Llevo un minuto de filmación y no he hecho más», agrega Edgar, antes de concluir: «La gente caminando. ¿Hay transporte? No hay guagua. No pasa nada. La gente tiene que caminar para sus municipios, para donde sea que vayan».

La escena no es un hecho aislado. El 6 de febrero de 2026, todas las rutas urbanas de La Habana quedaron paralizadas oficialmente por falta de combustible, y el transporte estatal de pasajeros en toda la isla había caído un 93% entre enero y septiembre de 2025.

El colapso tiene raíces estructurales. Venezuela suspendió sus envíos de crudo a Cuba en noviembre de 2025 y México hizo lo propio en enero de 2026, dejando a la isla sin petróleo importado durante meses. Cuba produce apenas unos 40,000 barriles diarios frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000, una brecha que el régimen no ha podido cerrar.

El resultado es visible en cada rincón de la capital. El Malecón y otras arterias principales aparecen igualmente desiertas, con semáforos apagados y sin policías de tránsito. En junio de 2026, el precio de la gasolina en el mercado informal llegó a oscilar entre 4,000 y 6,000 pesos por litro, mientras el gobierno fijó un precio oficial de 2,60 dólares por litro desde el 15 de mayo.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció en abril de 2026 que Cuba «carece de combustible absolutamente para casi todo», una admisión que no ha venido acompañada de soluciones reales para la población.

El túnel de la bahía de La Habana —con capacidad para mover hasta 1,500 vehículos por hora en sus 733 metros— se ha convertido en el símbolo más elocuente del colapso. El 21 de junio, un grupo de habaneros esperó más de siete horas en paradas sin que apareciera ninguna guagua y terminó cruzando la estructura a pie.

La crisis de movilidad se agrava en paralelo al colapso eléctrico. El 6 de julio, Cuba sufrió su tercer apagón total del año, dejando a cerca de 10 millones de personas sin electricidad durante aproximadamente 37 horas consecutivas, con un déficit de generación de 2,100 MW frente a una demanda de 3,200 MW.

Analistas comparan la situación con el Período Especial de los años noventa, aunque señalan que en indicadores como el colapso del transporte, la crisis actual resulta más severa que aquella.