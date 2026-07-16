El reencuentro más emotivo: las lágrimas de un abuelo al volver a abrazar a su nieta en Cuba

Un anciano cubano no pudo contener las lágrimas cuando su nieta, emigrada en Puerto Rico, llegó hasta él para abrazarlo tras meses de separación. El emotivo momento quedó grabado en un video publicado el martes en TikTok por la joven identificada como Yarle1997, y ha conmovido a miles de personas en las redes sociales.

El clip de poco más de un minuto muestra el instante exacto en que el abuelo ve llegar a su nieta: la emoción lo desborda y, cuando se funden en un abrazo, no puede aguantar las ganas de llorar.

La joven acompañó el video con un mensaje dedicado a su abuelo que resume el propósito de su viaje: «No existen palabras suficientes para explicar lo feliz que fui al poder abrazarte otra vez».

«Este viaje a Cuba tuvo un solo propósito en mi corazón: verte, compartir contigo y guardar nuevos recuerdos a tu lado», escribió Yarle, quien reconoce que la distancia impone kilómetros, pero nunca puede borrar el cariño.

«Volver a verte me recordó que la distancia puede separar kilómetros, pero jamás el cariño que nos une», añadió en su publicación, que acumula casi 9,000 visualizaciones y más de 580 reacciones en pocos días.

El viaje, según sus propias palabras, no tuvo otro motivo que el reencuentro: «Cada momento contigo quedó grabado para siempre en mi corazón, y me llevo el recuerdo de tu sonrisa como el mejor regalo de este viaje».

El video cierra con una petición cargada de amor y de incertidumbre ante la distancia: «Te amo con todo mi corazón, abuelo. Le pido a Dios que te cuide, te dé mucha salud y me permita regresar muy pronto para volver a abrazarte».

Este reencuentro se suma a una tendencia que no deja de crecer en TikTok durante 2025 y 2026, donde cubanos emigrados documentan sus regresos a la isla tras años de separación. En mayo pasado, otro abuelo cubano quedó en estado de shock durante 30 minutos al reencontrarse con su familia, en un video que también generó gran conmoción.

El fenómeno refleja el costo humano del mayor éxodo migratorio de la historia cubana reciente: más de 1.4 millones de cubanos abandonaron la isla entre 2020 y 2024, fracturando miles de familias y separando a abuelos de sus nietos durante períodos que van de dos a más de seis años.

Las restricciones del régimen cubano agravan aún más esa separación. Desde 2022, la figura del «regulado» ha impedido el regreso a la isla a más de 600 personas, mientras que la precariedad económica hace que costear un viaje sea un esfuerzo enorme para la mayoría de los emigrantes.

El impacto emocional de esa distancia ha llevado a situaciones extremas: una cubana envió a sus padres en la isla ropa de su hijo impregnada con su olor para que pudieran «sentir» al nieto a distancia, y otra madre mandó a su bebé a Cuba para que los abuelos lo conocieran en persona mientras ella permanecía en Estados Unidos por restricciones migratorias.

«Gracias por existir y por ser el mejor abuelo del mundo. Siempre serás una parte muy importante de mi vida. Te quiero hoy, mañana y siempre», cerró Yarle su mensaje, con palabras que resuenan en miles de familias cubanas separadas por el océano y por décadas de dictadura.