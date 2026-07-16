Sale a la luz video de balseros cubanos a la deriva en plena travesía a EE.UU.

Un video grabado en 2022 y publicado el pasado domingo en TikTok muestra a un grupo de balseros cubanos a la deriva en el Estrecho de Florida durante su segundo día en el mar, sin saber con certeza hacia dónde se dirigían. El clip, compartido por el usuario @guapoyfajao, resurgió cuatro años después de haber sido grabado y generó una nueva ola de reacciones entre la comunidad cubana en el exilio.

En los 46 segundos que dura la grabación, uno de los hombres toma la palabra con una mezcla de angustia y determinación. «Caballero, estamos aquí ya. Este es el segundo día de naufragio y vamos camino a no sé dónde», dice frente a la cámara, con el mar abierto de fondo y los rostros de sus compañeros visibles detrás.

El momento más desgarrador llega cuando el protagonista explica por qué está grabando: «Esto es por si nos... por si nos pasa algo. Mami, te quiero, cuídame al niño, a todos los niños que tenemos por ahí. Lo intenté por ustedes».

A pesar del miedo evidente, el hombre cierra el video con una declaración de voluntad: «Aquí no va a pasar ni pinga. Esto es para adelante para adelante todo el tiempo. Vamos a ver qué pasa».

Según información aportada en los propios comentarios del video, la travesía partió desde Playa Rosario, en la provincia de Mayabeque, al este de La Habana. «Playa Rosario en Mayabeque 2022 y ya todos aquí», escribió uno de los participantes, confirmando que todos los integrantes del grupo lograron llegar a suelo estadounidense y actualmente residen en Estados Unidos.

El video fue publicado como respuesta a otro usuario de TikTok y acumuló más de 63,200 vistas en pocos días, junto a miles de reacciones de cubanos que reconocen en esas imágenes el riesgo que ellos mismos o sus familiares corrieron al intentar cruzar el Estrecho de Florida.

La grabación pertenece a uno de los períodos más intensos del éxodo marítimo cubano. En el año fiscal 2022, la Guardia Costera de EE.UU. interceptó a 6,182 balseros cubanos en el mar, un récord histórico, mientras que en los primeros seis meses del año fiscal 2023 esa cifra ya superaba los 6,200. En total, más de 224,000 cubanos intentaron entrar a EE.UU. por tierra y mar durante 2022, superando los éxodos del Mariel y la Crisis de los Balseros de 1994 combinados.

La travesía en balsa es extremadamente peligrosa. La Guardia Costera confirmó al menos 39 muertes de inmigrantes en los ocho meses previos a junio de 2022. Balseros cubanos han compartido antes imágenes de sus travesías hacia Estados Unidos, documentando condiciones extremas de calor, sed y desorientación en alta mar.

La migración marítima cubana no se ha detenido. En junio de este año, diez balseros cubanos llegaron a Isla Mujeres, México, tras varios días en el mar, evidenciando que el éxodo continúa activo cuatro años después de que este grupo grabara su propio mensaje de despedida desde las aguas del Caribe.