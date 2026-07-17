¿Asistirá Trump a la final del Mundial entre Argentina y España?: La Casa Blanca responde

Donald Trump estará el domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, según confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El presidente también participará en la ceremonia de entrega del trofeo al equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien anticipó el mes pasado que ambos «disfrutarían la final y entregarían el trofeo al ganador, juntos».

La agenda presidencial arranca este mismo viernes con una recepción de la FIFA en la Trump Tower de Manhattan, desde donde Trump se desplazará al día siguiente hasta Nueva Jersey para el partido.

¿España o Argentina? La Casa Blanca guarda el secreto

La pregunta que más interés despierta es cuál de los dos equipos contará con el respaldo del presidente. Leavitt no despejó la incógnita: prometió que Trump tendrá «una respuesta divertida» cuando los periodistas le pregunten directamente.

Los antecedentes apuntan en dos direcciones.

En diciembre de 2025, durante el sorteo del Mundial en el Centro Kennedy de Washington, Trump se deshizo en elogios hacia la selección española: «Soy un gran fan de España. Amo el país. Son un gran equipo, siempre lo han sido. Tienen una muy buena oportunidad. Buena suerte, España, buena suerte».

Sin embargo, su estrecha alianza política con el presidente argentino Javier Milei complica cualquier pronóstico.

En ese mismo acto, Trump declaró: «Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo. Él está haciendo a la Argentina grande otra vez, MAGA».

Milei, por su parte, no viajará a Nueva Jersey.

El mandatario argentino explicó que verá el partido desde el cine de la residencia presidencial de Olivos, en Buenos Aires, por pura superstición.

«De ninguna manera. Voy mirando los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana», ha dicho

El palco más tenso de la historia de un Mundial

La ausencia de Milei no rebaja la tensión diplomática del palco.

Pedro Sánchez también estará en el estadio, según confirmaron fuentes de la Moncloa, y compartirá espacio con Trump apenas diez días después de haberse visto en la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el presidente estadounidense criticó a España por su gasto en defensa e instó a cortar el comercio con el país.

Horas después de ese encontronazo, una conversación privada sobre fútbol suavizó el ambiente. Sánchez describió el intercambio como «todo ha sido amabilidad y buenas palabras».

Junto a Sánchez y Trump, el palco acogerá a la familia real española al completo: el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Las negociaciones para determinar quién se sienta dónde están siendo extraordinariamente complejas.

Marina Fernández, directora de Comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo y Eventos, lo resumió con claridad: «La foto del palco es una foto del poder en este momento. Las ubicaciones del domingo reflejarán ese poder actual».

La misma experta describió las conversaciones entre los equipos de la FIFA, la Casa Blanca, la Casa Real y la Moncloa como «una negociación absolutamente leonina».

Trump llega a la final sin haber visto ningún partido

La presencia de Trump resulta llamativa porque el presidente no asistió a ninguno de los 102 partidos previos del torneo, aunque miembros de su gabinete sí acudieron a encuentros de la selección estadounidense.

Su intervención más polémica fue la llamada telefónica a Infantino para pedir la revisión de la tarjeta roja al delantero Folarin Balogun.

La FIFA revocó la sanción en una decisión sin precedentes, pero Estados Unidos fue eliminado al día siguiente por Bélgica.

Trump ya tiene experiencia en ceremonias de entrega de trofeos en el MetLife Stadium.

En la final de la Copa del Mundo de Clubes de 2025, también disputada en ese estadio, el presidente permaneció en el podio junto al capitán del Chelsea, Reece James, mientras este levantaba el trofeo.

La final entre Argentina y España es inédita: nunca antes ambas selecciones se habían enfrentado en una final mundialista.