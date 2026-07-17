Trump desclasifica informe de la CIA que acusa al chavismo de desarrollar un sistema para manipular elecciones

La administración Trump reveló este jueves un documento desclasificado de la CIA que acusa al régimen chavista de haber desarrollado capacidades técnicas para manipular resultados electorales mediante sistemas de votación electrónica en la nación sudamericana.

Trump ejemplificó con Venezuela y su manipulación de elecciones presidenciales venezolanas desde 2012, para hacer un llamado a aprobar un proyecto suyo sobre el sistema electoral en EE.UU.

El documento, cuya distribución fue autorizada este jueves por el mandatario, está fechado el 29 de junio de 2026 y desclasificado por el director de la CIA, John Ratcliffe, el 1 de julio.

En este se resume la inteligencia acumulada durante 16 años sobre las supuestas capacidades del gobierno venezolano para alterar comicios mediante sistemas electrónicos en las máquinas de votación.

Entre los hallazgos más graves figura un reporte previo a las elecciones presidenciales venezolanas de 2012: fuentes de inteligencia indicaron que los servicios de espionaje de Hugo Chávez —la DGCIM y el SEBIN— trabajaron con el Consejo Nacional Electoral y Smartmatic para desplegar máquinas alteradas en aproximadamente 300 centros de votación en zonas pro-chavistas, con el objetivo de garantizar una victoria por alrededor de 1,5 millones de votos.

Informe revelado por Trump

Chávez ganó esa elección por aproximadamente 1,6 millones de votos, y fuentes citadas en el documento reportaron que felicitó a su equipo por haber implementado exitosamente el plan.

Informe revelado por Trump

El informe también recoge planes de septiembre de 2020 para manipular las elecciones de la Asamblea Nacional mediante una técnica de máquinas virtuales que replicaría resultados legítimos, sustituiría datos reales por cifras manipuladas y lo haría sin dejar rastros detectables en una auditoría convencional.

La técnica implicaba replicar archivos digitales enviados a la base de datos central de conteo, imitar máquinas favorables al partido gobernante, sobrescribir registros de máquinas favorables a la oposición y hacer que los votos alterados parecieran originarse en equipos legítimos.

El propio documento matiza sus conclusiones: la evaluación de referencia de la CIA mantuvo que no ocurrió fraude electrónico a gran escala en 2012, apoyándose en encuestas preelectorales y la concesión de la derrota por parte de la oposición.

El informe señala además que directores de Smartmatic poseían credenciales de los servicios de inteligencia venezolanos.

En 2006, la comunidad de inteligencia estadounidense ya había calificado la adquisición de Sequoia Voting Systems por parte de Smartmatic como una «amenaza moderada» para la seguridad nacional, lo que llevó al Comité de Inversión Extranjera a forzar la venta de esa empresa en 2007.

En marzo de 2018, Smartmatic cesó operaciones en Venezuela tras acusar públicamente al régimen de Nicolás Maduro de inflar la participación en más de un millón de votos en la Asamblea Constituyente de agosto de 2017.

Alandete calificó la conclusión política del informe como «demoledora»: «el régimen del que hoy forma parte Delcy Rodríguez no solo persiguió a la oposición y controló las instituciones, sino que desarrolló herramientas para condicionar el voto y perpetuarse en el poder».

Según CNN, los documentos no prueban que la elección presidencial estadounidense de 2020 fuera alterada por interferencia extranjera, y la CIA señaló que el mecanismo de acceso interno utilizado en Venezuela no aplicaría a los sistemas electorales de EE.UU.

La desclasificación llega en un contexto de máxima presión de Washington sobre Caracas: en octubre de 2025, Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela para presionar al régimen, y en enero de 2026 descartó la posibilidad de elecciones en el corto plazo en el país.