Trump se pronuncia sobre la posibilidad de elecciones presidenciales en Venezuela

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump ha descartado la posibilidad de elecciones presidencialesen Venezuela en el corto plazo y ha advertido que podría ordenar una nueva incursión militar si la actual mandataria encargada, Delcy Rodríguez, deja de cooperar con EE.UU.

Trump ha afirmado que, antes de ir a las urnas, el país necesita ser “arreglado” y que su administración está preparada para asumir un compromiso a largo plazo en la reconstrucción venezolana, especialmente en el sector energético.

Así lo expresó en una entrevista con NBC News, a pocos días de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación sorpresa en Caracas.

“Primero tenemos que arreglar el país”

Consultado sobre la posibilidad de que Venezuela celebre elecciones presidenciales en los próximos 30 días, Trump fue tajante:

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote", declaró.

“No, va a llevar tiempo. Tenemos que recuperar la salud del país”, añadió.

Lo más leído hoy:

Estas declaraciones alejan la expectativa de una transición democrática inmediata y reflejan un enfoque centrado, según Trump, en la estabilización económica y social antes de abrir las urnas.

Desde la captura de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada, aunque el propio Maduro, durante su comparecencia judicial, insistió en que sigue siendo el líder legítimo del país.

Trump insiste: “No estamos en guerra con Venezuela”

A pesar de la magnitud de la operación militar que culminó con la detención de Maduro, Trump rechazó que Estados Unidos esté en guerra con Venezuela como Estado.

En cambio, enmarcó la acción dentro de una narrativa de lucha contra el crimen transnacional.

"No, no lo estamos", dijo. "Estamos en guerra con quienes trafican drogas. Estamos en guerra con quienes inundan nuestro país con sus cárceles, con sus drogadictos y con sus instituciones psiquiátricas".

Con este enfoque, el presidente intenta justificar la intervención como parte de su política de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, una línea discursiva que ha sido recurrente durante su mandato.

Una reconstrucción liderada por petroleras

Trump también habló de planes concretos para la reconstrucción del país, con especial énfasis en la infraestructura energética venezolana.

Según explicó, compañías petroleras estadounidenses están dispuestas a liderar este proceso, con apoyo económico del gobierno de Estados Unidos.

"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo [de 18 meses], pero costará muchísimo dinero", explicó.

"Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de nuestros ingresos", añadió.

Este modelo sugiere un esquema de inversión público-privado que busca revitalizar el colapsado sector petrolero venezolano, a cambio de reembolsos futuros.

Aunque Trump no dio cifras exactas, reiteró que el objetivo es lograr resultados visibles en menos de año y medio.

Delcy Rodríguez: ¿Aliada o figura provisional?

Sobre el papel de Delcy Rodríguez, Trump confirmó que ha estado cooperando con las autoridades estadounidenses, pero negó que existiera un pacto previo para facilitar la caída de Maduro.

También evitó confirmar si ha mantenido contacto directo con Rodríguez desde su designación como presidenta encargada, aunque señaló que su secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene una relación sólida con ella.

“Rubio le habla con fluidez en español”, dijo. “Y su relación ha sido muy fuerte”.

Sobre las sanciones impuestas a Rodríguez por su rol en el anterior régimen, Trump dijo que aún no se ha decidido si se mantendrán o se levantarán, y que eso se evaluará según su comportamiento en esta nueva etapa.

Una segunda incursión sobre la mesa

Trump advirtió que Estados Unidos está preparado para una segunda incursión militar en Venezuela si la nueva mandataria deja de cooperar.

Si bien manifestó su esperanza de que no sea necesario, sus palabras dejan abierta la puerta a una presencia militar más prolongada en territorio venezolano, en un contexto que aún carece de una hoja de ruta política clara.

Durante la entrevista, Trump también negó que la líder opositora María Corina Machado haya sido descartada como posible dirigente por haber ganado el Premio Nobel de la Paz.

"No debería haberlo ganado", comentó. "Pero no, eso no tiene nada que ver con mi decisión", añadió.

Con esto, desestimó cualquier motivación personal en la exclusión de figuras opositoras del proceso de transición.

Trump también respondió a las críticas internas que ha recibido por no haber buscado autorización del Congreso para la redada del sábado en Caracas. Aseguró que había “buen apoyo” en el legislativo y que algunos sabían de antemano lo que iba a ocurrir, aunque evitó dar detalles.

En cuanto al liderazgo del proceso estadounidense en Venezuela, Trump mencionó a los principales miembros de su equipo que supervisan la operación: el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el subjefe de gabinete Stephen Miller y el vicepresidente JD Vance.

No obstante, dejó claro que él es la figura central de toda estrategia

."Es un grupo de todos. Tienen todos los conocimientos, diferentes conocimientos", explicó. Y al ser preguntado quién está realmente a cargo, respondió con una sola palabra: "Yo".