Una enfermera cubana en La Guaira: «Con miedo, cansancio, pero es mi lugar ahora»

Yohandra Puga Capote, enfermera emergencista de Camagüey con 27 meses de misión en Venezuela, estaba descansando en casa cuando a las 6:10 de la tarde del 24 de junio la tierra comenzó a temblar.

Lo que vivió ese día y los que siguieron quedó recogido en un testimonio publicado por el periódico oficialista Adelante, al que cuenta un relato de miedo, desesperación e incertidumbre desde la zona más devastada por el doble terremoto que sacudió Venezuela.

Los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y convirtieron La Guaira en escenario de destrucción: más de 250 edificios colapsaron, el Hospital José María Vargas quedó destruido y el Aeropuerto de Maiquetía tuvo que cerrar por los daños.

El balance oficial al 12 de julio alcanzaba 4,490 muertos y 16,740 heridos, con más de 17,000 personas sin vivienda, mientras organismos internacionales estimaban decenas de miles de desaparecidos.

Yohandra contó que no había vivido nada parecido en Cuba. Sin embargo, no entró en pánico. «Ese día por suerte no entré en pánico y reaccioné a tiempo. Empecé a llamar a mis compañeros que viven en el tercer piso de la casa y salimos corriendo.

Los primeros minutos fueron de desesperación, de temor por si volvía a temblar y de mucha preocupación por todos los cubanos que se encuentran en el Estado. Las personas corrían llorando y gritando. Te lo puedo contar, pero hay que vivirlo».

Junto a sus compañeros de misión, corrió hacia los puntos más altos de la ciudad siguiendo las indicaciones de vecinos venezolanos que temían que el mar entrara. Pasadas las diez de la noche, todos los colaboradores cubanos se reunieron en un mismo local y permanecieron allí hasta el amanecer.

Dijo que esa noche tampoco pudo comunicarse con su familia. Pensó en sus mellizas de 13 años, en su madre, su hermana y su sobrino. No supo de ellos hasta 48 horas después, cuando logró avisarles a través de un primo que vive en otro estado venezolano.

«Una vez hablé con ellos lo primero que me dijeron fue que regresara. En ese momento toca calmarlos desde la distancia y es muy difícil, pero en Venezuela está mi deber ahora», relató.

Desde entonces afirma que no ha parado. Trabaja en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), atiende a personas hospitalizadas que perdieron su hogar, recorre refugios y visita comunidades afectadas. Su labor no se limita a tratar heridas físicas, asegura que también sostiene emocionalmente a quienes no encuentran consuelo.

«Si tengo que decirte lo que veo en las personas es mucha tristeza, desesperación, incertidumbre. Me imagino que se pregunten qué será de ellos, cómo recuperarán su hogar, cómo vivirán con la pérdida de los suyos. A veces no sé cómo actuar porque están muy afectados».

Lo que más la marca son quienes aún esperan encontrar a un familiar con vida entre los escombros. «Eso es lo más impactante, todos desesperados por encontrar a su gente y aunque sea brindarle un final digno».

Cuba, que ha tuvo que regresar a la isla a decenas de sus médicos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, respondió a la catástrofe enviando el Contingente Henry Reeve en dos grupos, el 28 y el 30 de junio, con cirujanos, forenses, perros de búsqueda y más de siete toneladas de equipamiento.

Al menos 32 cubanos figuraban como desaparecidos, concentrados en zonas de La Guaira como Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, y el MINREX confirmó la muerte de varios connacionales, entre ellos la niña Vanessa Martínez.