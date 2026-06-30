Cuba envía a Venezuela otro grupo de rescatistas, cirujanos y forenses

Rescatistas, cirujanos y forenses cubanos se suman a labores de ayuda en Venezuela

Vídeos relacionados:

Un segundo contingente de especialistas cubanos —rescatistas, médicos cirujanos y forenses— aterrizó este lunes en Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda y atención médica tras los devastadores terremotos del 24 de junio, según informó la Brigada Médica Cubana en Venezuela a través de sus redes sociales.

El grupo, perteneciente al Contingente Henry Reeve, llegó al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, estado Carabobo, donde fue recibido por el embajador cubano Jorge Mayo, el Dr. Yusleivy Martínez Carmona, jefe de la Brigada Médica Cubana en el país, y Víctor Fidel Gaute, jefe del Grupo Nacional de Trabajo.

Este segundo grupo se incorpora al que llegó el domingo como primera avanzada de la Brigada Especial de Salvamento y Rescate, que incluía tres canes especializados en localización de personas bajo escombros y fue recibido también por el viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Mauricio Rodríguez.

Los terremotos del 24 de junio —dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia— son los más destructivos registrados en Venezuela desde 1900.

El balance oficial al cierre de este lunes ascendía a 1.719 fallecidos y 5.034 heridos, según el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, mientras la ONU estima hasta 50.000 desaparecidos.

Más de 189 edificios colapsaron, principalmente en La Guaira y Caracas, y al menos 15.866 personas quedaron sin hogar. Los daños económicos se calculan en 6.700 millones de dólares.

En paralelo al despliegue humanitario, el régimen cubano enfrenta una situación incómoda: al menos 30 cubanos figuran como desaparecidos bajo los escombros en zonas como Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, en el estado La Guaira.

El domingo se confirmó además la muerte de una familia cubana de seis integrantes hallada sin vida bajo los escombros en Playa Grande: Alain Rodríguez Rojas, Yadina de la Caridad Yáñez Linares, Teresa Rojas Rodríguez, Raudel Diosdado Rodríguez, el niño Dylan Xander Rodríguez Yáñez, de seis años, y Gladys María Linares.

El MINREX tardó días en reconocer oficialmente las bajas. El 27 de junio, la directora general de Asuntos Consulares, Ana Teresita González Fraga, declaró que «hasta el momento no tenemos confirmación oficial» de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos.

La Brigada Médica Cubana en Venezuela cerró su publicación con una frase que resume la narrativa oficial del despliegue: «No hay distancia ni fronteras cuando se trata de salvar vidas. Dos naciones, un solo corazón latiendo por la esperanza.»