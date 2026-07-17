Marco Rubio dice que activistas de izquierda son «enemigos de nuestra civilización»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes nuevas restricciones de visas dirigidas a miembros de grupos extremistas de izquierda, y calificó a quienes los financian o apoyan de «enemigos de nuestra civilización» que no son bienvenidos en territorio estadounidense.
El anuncio fue difundido por la cuenta oficial del Departamento de Estado en X, un día después de que Rubio presidiera en Washington la «Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político», a la que asistieron representantes de entre 65 y 70 países.
Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron excluidas explícitamente del encuentro, en línea con la postura de la administración Trump hacia esos regímenes.
«Los extranjeros que financian, incitan o colaboran con los terroristas de extrema izquierda son enemigos de nuestra civilización y no son bienvenidos en Estados Unidos», declaró Rubio durante la cumbre, celebrada este jueves.
El secretario de Estado describió el extremismo de izquierda como «un resentimiento venenoso disfrazado de lenguaje de igualdad» y sostuvo que la doctrina antiterrorista estadounidense había ignorado durante demasiado tiempo ese «punto ciego».
Las nuevas restricciones, amparadas en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Migración y Nacionalidad y en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-7, se aplican a personas que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo, participado en sabotaje económico, financiado redes violentas o facilitado la convergencia de grupos extremistas.
Rubio también anunció que la administración ofrecerá hasta 10 millones de dólares a través del programa «Recompensas por la Justicia» por información que permita desmantelar redes de financiamiento de estos grupos.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, describió la amenaza como «una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales».
El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió acusando a Rubio de intentar «reinstaurar la persecución y la represión política» en Estados Unidos y calificó las acusaciones de «macartistas».
La iniciativa no ha estado exenta de fricciones entre aliados: España asistió a la cumbre solo a nivel de embajada, mostrando reservas sobre el enfoque que trata a Antifa como una organización estructurada, algo que varios críticos cuestionan.
«Bajo el mandato del presidente Trump, y por primera vez, Estados Unidos está construyendo la infraestructura, las alianzas y la estrategia necesarias para derrotar la lacra del terrorismo de extrema izquierda», afirmó Rubio ante las delegaciones reunidas en Washington.
La medida se enmarca en una escalada sostenida: en noviembre de 2025, el Departamento de Estado ya había designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras a cuatro grupos europeos de extrema izquierda: Antifa Ost (Alemania), FAI/FRI (Italia), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria (ambas de Grecia).
Cuba ocupa un lugar central en esta agenda. En junio de 2026, Rubio calificó a la isla ante el Senado estadounidense como «la capital mundial del terrorismo de izquierda radical» y sancionó a cinco entidades cubanas, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), acusándolas de financiar operaciones subversivas.
Preguntas frecuentes sobre las nuevas restricciones de visas de EE.UU. y el terrorismo de extrema izquierda
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son las nuevas restricciones de visas anunciadas por Marco Rubio?
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció nuevas restricciones de visas dirigidas a miembros de grupos extremistas de izquierda. Estas medidas buscan impedir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, colaboren o brinden apoyo a estos grupos. Las restricciones están amparadas en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Migración y Nacionalidad y el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-7.
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¿Por qué fueron excluidos Cuba, Nicaragua y Venezuela de la conferencia sobre terrorismo de extrema izquierda?
Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron excluidas explícitamente de la conferencia ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, en línea con la postura de la administración Trump hacia estos regímenes. Rubio ha señalado a Cuba como la "capital mundial del terrorismo de izquierda radical", y la administración ha sancionado a varias entidades cubanas por su presunta vinculación con actividades subversivas.
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¿Qué respuesta ha tenido Cuba ante las acusaciones de Marco Rubio?
El canciller cubano Bruno Rodríguez ha respondido a las acusaciones de Rubio calificándolas de "macartistas" y argumentando que buscan reinstaurar la persecución y represión política en Estados Unidos. Rodríguez ha acusado a Rubio de basar sus afirmaciones en "argumentos falsos" para justificar acciones contra fuerzas progresistas y movimientos sociales.
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¿Qué grupos han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras por EE.UU.?
En noviembre de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. designó a varios grupos europeos de extrema izquierda como organizaciones terroristas extranjeras. Estos incluyen Antifa Ost (Alemania), FAI/FRI (Italia), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria (ambas de Grecia). La administración ha ofrecido recompensas por información que permita desmantelar las redes de financiamiento de estos grupos.
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