Músico cubano Osamu Menéndez cree que el vape causó la muerte de su hijo: «No fumen eso»

El músico cubano Osamu Menéndez rompió el silencio este lunes en su primera entrevista pública desde la muerte de su hijo, el DJ Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez.
Osamu lanzó una advertencia directa a los jóvenes sobre el cigarrillo electrónico: «No fumen eso, caballero, de verdad. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él».
La entrevista, concedida al periodista Erwin Pérez para el programa «La Trastienda», tuvo lugar 10 días después de la muerte de Mauro, ocurrida en la isla caribeña de Barbados entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de julio.
El vapeador es un dispositivo electrónico. Funciona calentando un líquido para crear un aerosol que luego se inhala. Es muy popular entre los jóvenes.
Osamu cree que el uso del vapeador agravó la enfermedad de su hijo y provocó la neumonía que acabó con la vida del joven de 32 años. Se trata de una opinión personal y no de una conclusión médica oficial de las autoridades de Barbados.
Mauro viajó a Barbados el 15 de julio para cumplir un compromiso laboral como DJ, pese a estar enfermo. El día anterior al vuelo le había enviado un mensaje a su madre, la actriz Aylín Mujica, diciéndole que había ido al médico, que le habían diagnosticado neumonía, que tenía antibióticos para curarse y se sentía bien.
Osamu reveló que no sabía que su hijo estaba en Miami antes del viaje a Barbados. Piensa que Mauro lo ocultó deliberadamente para evitar que le impidiera volar enfermo.
El 16 de julio, mientras jugaba en una playa de Barbados con sus amigos, el joven comenzó a convulsionar.
Aylín Mujica ofreció un desgarrador relato sobre lo que ocurrió con su hijo. Mauro sufrió tres infartos y fue reanimado siete veces. Los médicos encontraron un coágulo en un pulmón y otro en el corazón. Fue declarado muerto a la 1:45 a.m. del 17 de julio.
Osamu describió el momento en que llegó a la morgue de Barbados para despedirse: «Le dije que por qué fue tan irresponsable, por qué nos dejó, por qué nos hizo pasar por esto que estamos pasando, y que lo amábamos mucho. Lo abracé fuerte, le di un beso en la frente. Creo que esa fue mi despedida».
Pese al dolor, el músico expresó admiración por la trayectoria de su hijo. «Estoy muy orgulloso. Yo creo que él logró su sueño, aunque él mismo no lo sabía. Su sueño era tocar en las discotecas más importantes, en los festivales más importantes, y eso es lo que él todo el tiempo hacía».
Mauro construyó desde 2014 una carrera como productor y DJ, pionero del movimiento Global Bass y Moombahton en la escena latina, con colaboraciones junto a figuras como Diplo, DJ Snake, Tiësto y Steve Aoki, y una nominación al Latin Grammy 2020.
Osamu confesó que no ha podido volver a tocar la guitarra desde la tragedia y dedica sus días a recuperar unas 5,000 fotografías y música inédita del ordenador de Mauro para que otros DJs la difundan.
«No creo que yo vaya a poder ser la misma persona. No creo que pueda volver a ser feliz plenamente, pero trataré», dijo Osamu al cerrar la entrevista, que él mismo calificó como el primer paso para reintegrarse a la vida pública.
Su pareja, Yory Gómez, también atraviesa el duelo con él. Sobre el triste desenlace expresó en un video: «No existen las palabras para describir un dolor tan grande, tan desgarrador».
La muerte de Mauro es el segundo golpe devastador para Osamu en menos de cuatro meses. En marzo, falleció Diana Díaz Olivera, madre de su hija Adri.
Preguntas frecuentes sobre la muerte de Mauro Menéndez y el impacto del vapeo
CiberCuba te lo explica:
¿Qué relación tiene el vapeo con la muerte de Mauro Menéndez?
Osamu Menéndez, padre de Mauro, atribuye la muerte de su hijo al uso de cigarrillos electrónicos, pues cree que el vapeo pudo haber desencadenado la neumonía que terminó con su vida. Esta es una opinión personal del músico y no una conclusión médica oficial.
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¿Cuál fue la trayectoria profesional de Mauro Menéndez?
Mauro Menéndez, conocido artísticamente como DJ Maahez, fue un destacado productor y DJ en la música electrónica desde 2014. Fue pionero del movimiento Global Bass y Moombahton, colaborando con grandes figuras como Diplo, DJ Snake y Steve Aoki. Además, fue nominado al Latin Grammy en 2020.
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¿Cómo ha afectado esta tragedia a la familia de Mauro Menéndez?
La muerte de Mauro ha sido devastadora para su familia. Osamu Menéndez y Aylín Mujica han expresado su profundo dolor y dificultad para sobrellevar la pérdida. Osamu ha dejado de tocar la guitarra y se dedica a preservar el legado de su hijo. Yory Gómez, pareja de Osamu, también ha compartido su dolor y la importancia de su hijo Oliver como apoyo durante el duelo.
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¿Qué medidas se tomaron para despedir a Mauro Menéndez?
Tras su fallecimiento en Barbados, la familia de Mauro optó por cremar su cuerpo debido a la complejidad y el tiempo que tomaría repatriarlo a Miami. Las cenizas serán enviadas a Miami mediante un trámite diplomático. Esta decisión fue tomada considerando los deseos de Mauro de no ser visto en su estado actual.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.