Banco Central de Cuba promete fondos inmediatos para pagos digitales tras el fracaso de la bancarización

El Banco Central de Cuba (BCC) prometió este viernes que los comercios que acepten pagos digitales recibirán los fondos de forma inmediata, como parte de un paquete de nuevas medidas para impulsar los pagos digitales presentado ante medios estatales.

Según el organismo oficialista, la acreditación en tiempo real de las operaciones de Pago en Línea comenzará a operar el 1 de agosto para transacciones dentro del propio banco, y se extenderá progresivamente.

El BCC reconoció que la demora en la acreditación era «una de las principales objeciones al canal digital».

El anuncio llega tres años después de que el régimen impusiera la bancarización obligatoria mediante la Resolución 111/2023, una política que hoy es reconocida incluso por la prensa oficialista como un fracaso rotundo: apenas el 3,77% de las transacciones en Cuba son digitales, y menos del 10% de los negocios privados acepta transferencias de forma habitual.

Junto a la promesa de acreditación inmediata, el BCC anunció cambios en las comisiones: la que se aplica a los comercios por Pago en Línea baja de 1,5% a 0,8%; se elimina la comisión por depósito de efectivo; y se establece una nueva comisión del 0,2% por extracción de efectivo, argumentando que el dinero físico genera costos de producción, transporte y custodia.

En materia de bonificaciones, el consumidor recibirá un 4% por operaciones de Pago en Línea, con un tope de 210 pesos cubanos (CUP) para transacciones superiores a 5,250 CUP, mientras que el comercio obtendrá un 2% por operaciones recibidas por esa vía, con tope de 105 CUP.

El paquete también modifica los umbrales para transferencias entre personas naturales: se elimina el límite por operación individual y se fija un umbral mensual de 2,5 millones de CUP, a partir del cual se exigirá presencia física para declarar el destino de los fondos.

En paralelo, la Resolución 74/2026, firmada el 10 de julio por la ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, y publicada este viernes en la Gaceta Oficial, suspende indefinidamente el límite de 5,000 CUP para cobros y pagos en efectivo entre actores económicos, delegando en cada banco la negociación caso a caso con sus clientes.

El fracaso de la política coercitiva es difícil de ocultar: el régimen aplicó más de 15,240 multas y ordenó 269 cierres de establecimientos por no aceptar pagos electrónicos, sin lograr el objetivo de digitalización.

Mientras tanto, la escasez estructural de efectivo generó un mercado paralelo de conversión de transferencias a billetes físicos con comisiones que escalaron del 15% en septiembre de 2025 hasta el 40% documentado en Santiago de Cuba el jueves pasado, donde transferir 1,000 pesos equivalía a recibir solo 600 en billetes.

La reacción de los cubanos ante las nuevas medidas fue de escepticismo generalizado: «Ahora no hay límites para pagar efectivo, el problema es que no hay efectivo en los bancos», resumieron en redes sociales.

El propio periódico oficial Venceremos reconoció el 3 de julio que la crisis bancaria «ha dejado de ser una dificultad bancaria para convertirse en un problema social», una admisión que contrasta con el tono optimista con que el BCC presentó este viernes sus nuevas promesas.