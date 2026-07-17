Congresista de Florida pide destituir al juez que ordenó liberar a un cubano condenado por secuestro de avión

El congresista republicano por Florida Greg Steube presentó este jueves artículos de juicio político contra el juez federal John E. Steele, a quien acusa de haber abusado de su autoridad al ordenar la liberación de Miakel Guerra Morales, un ciudadano cubano condenado por el secuestro de un avión en 2003 y retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se tramitaba su deportación.

La resolución, identificada como H.Res. 1431, sostiene que el magistrado incurrió en "delitos graves y faltas" al conceder un recurso de habeas corpus el pasado 8 de julio y ordenar que Guerra Morales fuera liberado en menos de 24 horas, sin dar tiempo suficiente al Gobierno para presentar una apelación.

"Este es exactamente el tipo de extralimitación judicial activista del que el pueblo estadounidense está harto", afirmó Steube en un comunicado de prensa.

El legislador criticó que ICE mantuviera bajo custodia a un condenado por piratería aérea mientras intentaba deportarlo y que, pese a ello, el juez ordenara su liberación.

"Los jueces no pueden pasar por alto la seguridad del pueblo estadounidense solo porque les resulte inconveniente para su agenda", sostuvo. "Deben rendir cuentas cuando anteponen a inmigrantes con antecedentes penales a las comunidades que juraron proteger".

La subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lauren Bis, calificó la decisión judicial como "otro ejemplo de un juez activista" que intenta obstaculizar la política migratoria del presidente Donald Trump, centrada en deportar a extranjeros con antecedentes penales.

Guerra Morales fue condenado en Estados Unidos por participar en el secuestro de un avión DC-3 de Aerotaxi el 19 de marzo de 2003, cuando un grupo de cubanos desvió la aeronave desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, hasta Key West, Florida. El aparato aterrizó sin víctimas después de ser escoltado por cazas estadounidenses.

Por ese hecho recibió una condena de 22 años de prisión federal, que cumplió íntegramente.

Tras salir de la cárcel, ICE volvió a detenerlo en diciembre de 2025 con el objetivo de deportarlo. Sin embargo, su expulsión quedó bloqueada porque un juez de inmigración le había concedido previamente protección bajo la Convención contra la Tortura, al considerar que podría sufrir persecución o malos tratos si era devuelto a Cuba.

La decisión del juez

Al ordenar su liberación, el juez Steele aplicó el precedente establecido por la Corte Suprema en el caso Zadvydas v. Davis (2001), que limita el tiempo durante el cual un inmigrante puede permanecer detenido cuando su deportación no resulta razonablemente previsible.

El magistrado señaló que el Gobierno llevaba años intentando ejecutar la expulsión sin presentar un plan concreto ni demostrar que otro país, como México, estuviera dispuesto a recibir al cubano.

Desde entonces, Guerra Morales permanece en libertad bajo supervisión de ICE y con un grillete electrónico, mientras el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de volver a detenerlo si logra encontrar un país que acepte su deportación.

Un enfrentamiento cada vez mayor

La iniciativa de Steube intensifica el choque entre la administración Trump y parte del poder judicial por las decisiones relacionadas con la política migratoria.

No es la primera vez que el congresista impulsa una medida de este tipo. En junio presentó otra resolución para destituir al juez federal John J. McConnell Jr., de Rhode Island, después de que este bloqueara varias políticas migratorias de la administración.

Sin embargo, las posibilidades de que prospere el proceso son reducidas. En la historia de Estados Unidos, solo ocho jueces federales han sido destituidos por el Senado, todos por conductas como corrupción, soborno o perjurio, y no por el contenido de sus decisiones judiciales.