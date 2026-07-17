Muere a los 52 años el escritor Álex Padrón, «referente imprescindible de la novela negra cubana»

El escritor cubano Álex Padrón —cuyo nombre completo era Juan Alexander Padrón García— falleció a los 52 años, en plena madurez creativa, dejando un vacío profundo en las letras cubanas dentro y fuera de la isla, según trascendió este viernes.

La noticia fue confirmada por el también escritor cubano Amir Valle, fundador de Ilíada Ediciones, quien expresó su dolor en una publicación de Facebook y destacó la dimensión de la pérdida: «Álex Padrón muere a sus 52 años y en plena madurez creativa y quedé sin palabras».

Captura de FB/Amir Valle

Nacido en La Habana en 1973, Padrón construyó a lo largo de dos décadas una obra extensa y reconocida que abarcó la novela negra, la ciencia ficción, la poesía y el periodismo, convirtiéndose en una de las voces más singulares de la narrativa cubana contemporánea.

En el terreno de la novela negra cubana, su producción fue especialmente prolífica y contundente: Matadero (2018), La herencia de los patriarcas (2019), Tres lunas (2020), Mon amie la rose (2021) y Los enterradores (2023) conforman un corpus que Valle describió como «negrísimas, durísimas, cubanísimas y de una excelencia indiscutible».

Valle rechazó con firmeza la idea de que Padrón «comenzaba a ser» un referente del género: «Álex Padrón es, sin ninguna duda, y lo seguirá siendo, un referente imprescindible de la novela negra cubana», escribió el editor berlinés, quien publicó dos de sus títulos en Ilíada Ediciones: Mon amie la rose y La balada de Xander Sirius.

Paralelo a su obra negra, Padrón cultivó la ciencia ficción con igual rigor. Ganó el Gran Premio del Concurso Iberoamericano Terra Ignota 2004 con el relato Reversión, publicó La balada de Xander Sirius en 2023 y La Escuadra negra en 2025, su último título en ese género. También obtuvo el Premio Hidra 2020 —en coautoría con Yadira Albet— por Guadaña Universal: el códice, además de los premios Juventud Técnica 2021 y Óscar Hurtado 2022.

Fuera de la ficción, Padrón ejerció como periodista, guionista y editor del sello del Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan Marinello, además de asesor editorial del sello Atmósfera Literaria en España. Meses antes de su muerte, vio publicada la enciclopedia Catauro de seres míticos y legendarios en Cuba, de la que fue editor y coautor.

Amir Valle recordó a Padrón como «un ser humano especial, un hombre bueno, un amigo de sus amigos y alguien siempre dispuesto a compartir su experiencia y magisterio literario con otros escritores jóvenes».

La muerte de Padrón a los 52 años evocó de inmediato un paralelismo doloroso: a esa misma edad y también en plena madurez creativa murió en 2004 el escritor cubano Guillermo Vidal, Premio Alejo Carpentier de Novela 2003 y uno de los renovadores de la narrativa cubana de los años 80. «Me hizo recordar que a esa misma edad y también en plena madurez creativa moría en 2004 otra inmenso escritor: Guillermo Vidal, mi hermano Guille», escribió Valle.

La pérdida se suma a otros duelos para la literatura cubana: el pasado 10 de julio falleció Víctor Manuel Domínguez, escritor, sindicalista y periodista independiente de la Isla; mientras que en noviembre de 2025 murió el escritor Julio Travieso Serrano, Premio Nacional de Literatura 2021; y en diciembre de 2022 murió Ignacio Cárdenas Acuña, considerado el padre de la novela negra cubana, a los 98 años en Miami.

Valle cerró su homenaje con una reflexión sobre el privilegio de haber sido su editor: «me queda el privilegio de tenerlo en el catálogo de mi editorial, ese sueño que no pude cumplir en Cuba de tener mi propia casa editora para apostar por grandes escritores como Álex Padrón».

Hasta el momento no han trascendido las causas de la muerte ni los detalles de las honras fúnebres. Llegue a sus familiares, amigos y colegas, las sentidas condolencias.