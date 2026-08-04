«¡Amor mío! 'Mi querida esposa'»: el conmovedor adiós de Héctor Noas a Paula Alí

El actor cubano Héctor Noas se despidió este lunes de su colega y amiga Paula Andrea Alí Rivera, o simplemente Paula Alí, con un mensaje en Facebook que conmovió a quienes lo leyeron, horas después de que se confirmara el fallecimiento de la actriz cubana a los 90 años.

Noas se dirigió a ella con el lenguaje afectivo y cómplice que caracteriza las amistades profundas en la cultura cubana: «¡Amor mío! 'Mi querida esposa'. Que tristeza me da tu despedida aunque quiero recordarte como siempre te disfruté en vida: sonriendo, haciendo chistes, llenando cada espacio con tu positiva energía».

El actor recordó lo que significaba compartir un proyecto con ella: «Tenerte de compañera en un proyecto era sinónimo de que me lo iba a pasar de maravilla y siempre lograrías que todo fluyera mejor».

En su publicación en Facebook, Noas también extendió un abrazo simbólico a las amigas de Paula: «Se quedan más solas sin ti», escribió, antes de desearle «un lindo viaje hacia la eternidad» con la certeza de que «el pueblo cubano nunca te olvidará».

Cerró su mensaje con una reflexión que resume la esencia de la actriz: «La gente que hace feliz a los demás merecen la Gloria y de eso, tú supiste mucho».

Apenas tres semanas antes de su muerte, recibió por unanimidad el Premio Nacional de Televisión 2026, el máximo galardón de la televisión cubana, que no pudo recoger en persona.

El mundo artístico cubano reaccionó con dolor ante la noticia. La actriz Heydy González publicó un emotivo homenaje póstumo con una escena de Punto G en la que ambas compartían pantalla, mientras que Luis Silva, el popular Pánfilo de Vivir del cuento, destacó que Paula estuvo «trabajando hasta el último momento» y calificó de «un placer» haber compartido escenas con ella.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) la despidió como «una de las artistas más populares y queridas por el pueblo cubano» y destacó su «huella especialmente entrañable en la comedia».

La familia de Paula Alí agradeció el cariño recibido con palabras que resumen lo que fue su vida: «Este pueblo la ha amado muchísimo», dijo Iris Pérez en nombre de sus seres queridos.

La actriz construyó una trayectoria de más de seis décadas en televisión, cine y teatro que la convirtió en un rostro entrañable para varias generaciones de cubanos.

Fue especialmente querida por su interpretación de la doctora Rosa Matriz en el programa humorístico Punto G y desarrolló una extensa carrera cinematográfica, con participaciones en películas como Lista de espera, Nada, Miel para Oshún y El cuerno de la abundancia.