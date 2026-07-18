El Atlético de Madrid domina las finales: ningún club aporta más jugadores en los últimos tres Mundiales

El Atlético de Madrid tiene a varios jugadores en la final

El Atlético de Madrid establecerá este domingo un récord sin precedentes en la historia reciente del fútbol mundial: con la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el club rojiblanco se convertirá en el equipo con más futbolistas presentes en las últimas tres finales de la Copa del Mundo.

El conjunto madrileño aportará 10 jugadores a la definición del título del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, lo que eleva a 18 el total de representantes rojiblancos en las tres últimas finales mundialistas.

Por España estarán Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo. Por Argentina figuran Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico González.

El recorrido del club en las finales del torneo arrancó en Rusia 2018, cuando cuatro jugadores rojiblancos participaron en la definición entre Francia y Croacia. Antoine Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar levantaron el trofeo con los galos, mientras que Šime Vrsaljko lo disputó con el combinado croata.

Según la web oficial del club, Griezmann, Hernández y Lemar se convirtieron en ese momento en los primeros jugadores del Atlético en ganar el Mundial vistiendo la camiseta rojiblanca.

En Qatar 2022, el club repitió la cifra de cuatro representantes en la final entre Argentina y Francia. Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa se proclamaron campeones con la Albiceleste, mientras que Griezmann volvió a disputar la final, esta vez como subcampeón con el equipo francés.

Nahuel Molina es el único jugador del Atlético presente en dos finales mundialistas consecutivas, ambas con Argentina.

Una dimensión familiar añade simbolismo al récord: Giuliano Simeone, hijo del entrenador del club Diego Simeone, es uno de los diez representantes rojiblancos en esta final. El joven delantero debutó en el torneo contra Jordania el 28 de junio y marcó su primer gol con la selección absoluta argentina en marzo de 2025 frente a Brasil.

España llegó a la final tras eliminar a Francia por 2-0 el 14 de julio en Arlington, Texas. Argentina superó a Inglaterra por 2-1 el 15 de julio en Atlanta, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La final del domingo es además un hecho histórico por sí mismo: es la primera vez que España y Argentina se enfrentan en una definición de Copa del Mundo. Argentina llega como campeona defensora desde Qatar 2022; España busca su segundo título mundial, 16 años después del conquistado en Sudáfrica 2010.

El acumulado de 18 jugadores rojiblancos en tres finales consecutivas no tiene parangón en la historia reciente del torneo y consolida al Atlético de Madrid como el club con mayor presencia en las instancias decisivas del fútbol mundial durante la última década.