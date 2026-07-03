Controlan incendio forestal en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt tras afectar unas 600 hectáreas

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El Cuerpo de Guardabosques declaró controlado este jueves el incendio forestal que desde el 27 de junio consumía zonas del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en el municipio de Yateras, provincia de Guantánamo, según informó el cuerpo de guardabosques.

El siniestro, originado en la zona de Ojito de Agua, llegó a aproximarse a las 600 hectáreas afectadas antes de ser dominado, con predominio de charrascales y cerca de un centenar de hectáreas de bosque, de acuerdo con la información del doctor en Ciencias Jesús Martín Pérez, delegado del CITMA en Guantánamo.

Un reporte previo del 1 de julio describía las condiciones de extinción como «muy complejas» y contabilizaba unas 200 hectáreas afectadas; la cifra casi se triplicó antes de que las labores lograran frenar el avance.

El fuego llegó a dividirse en tres focos principales. Las brigadas emplearon la creación de trochas cortafuego y la técnica de contracandela para eliminar material combustible y detener la propagación de las llamas.

La cercanía del río Jaguaní, a aproximadamente un kilómetro del perímetro activo, también resultó determinante para contener el siniestro, según explicó Martín Pérez.

En las labores participaron de forma combinada integrantes del Cuerpo de Guardabosques de Guantánamo y Holguín, efectivos del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, trabajadores del área protegida, la Defensa Civil y autoridades del municipio de Yateras. Los equipos recorrieron 16 kilómetros de terreno afectado, donde gran parte de la vegetación quedó devastada.

Las investigaciones sobre el origen del incendio permanecen abiertas. Las autoridades señalan como factores del contexto las altas temperaturas, las tormentas eléctricas y la persistencia de actividades ilegales, en particular la minería furtiva de oro en la zona, que se ha masificado en el oriente de Cuba durante la última década con estimaciones de hasta 20,000 personas buscando oro en la región.

Ese antecedente tiene peso directo: el mayor incendio registrado en la historia del parque, ocurrido entre abril y mayo de 2021 en la misma zona de Ojito de Agua, arrasó entre 1,823 y 1,896 hectáreas y su causa fue confirmada oficialmente como minería furtiva. En septiembre de 2025, el Tribunal Municipal Popular de Yateras condenó a cinco ciudadanos a penas de entre un año y seis meses y dos años y siete meses de prisión por extracción ilegal de oro dentro del propio parque.

El Parque Nacional Alejandro de Humboldt es Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO desde 2001, abarca 70,680 hectáreas entre Holguín y Guantánamo, y alberga más de 1,500 especies de plantas, de las cuales más de 905 son endémicas de Cuba.

Este siniestro es el primero registrado en la provincia de Guantánamo en 2026, en una temporada nacional que ya acumulaba 111 incendios forestales y 3,174 hectáreas dañadas entre enero y abril, cifra muy inferior a los 290 incendios y 9,456 hectáreas afectadas en el mismo período de 2025.