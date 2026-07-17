EE.UU. inicia nueva oleada de ataques contra Irán en la quinta noche consecutiva de bombardeos

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM) confirmó este jueves el inicio de una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán, la quinta noche consecutiva de bombardeos desde que el presidente Donald Trump declaró terminado el alto el fuego el 8 de julio, según informó el corresponsal de Fox News Lucas Tomlinson desde Tel Aviv.

Los ataques comenzaron a las 2:00 p.m. hora del Este y estaban en curso al momento del reporte, sumándose a tres oleadas previas ejecutadas el miércoles. «El Comando Central dice que los ataques aéreos comenzaron hace unos 35 minutos, a las 2:00 p.m. hora del Este, y todo indica que continúan», señaló Tomlinson.

En la operación participan cazas F-35 desplegados desde bases en la región, así como F-18 y F-35 embarcados en los portaaviones USS George H.W. Bush y USS Abraham Lincoln.

Un elemento central de la campaña es el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz: se difundió video de un petrolero al que le fue destruida la chimenea con misiles Hellfire, probablemente disparados desde un dron o un helicóptero Apache. Como resultado, Irán no ha atacado ningún buque comercial en el Estrecho en los últimos tres días.

La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt, confirmó que Irán ha expresado su deseo de negociar, pero advirtió que Trump no tolerará nuevas agresiones. «Han expresado que aún quieren llegar a un acuerdo con el presidente. Estamos hablando con ellos, pero el presidente no va a permitir que disparen contra barcos en el estrecho sin pagar las consecuencias», declaró.

Levitt fue más lejos al evaluar el impacto militar acumulado: «A lo largo de todo este proceso, el presidente ha demostrado, no solo a Irán sino al mundo entero, que podemos golpear a Irán en cualquier momento, en cualquier lugar, y su capacidad de defensa ha sido esencialmente eliminada».

Tomlinson, sin embargo, advirtió sobre el escepticismo que generan las señales iraníes: «Ya hemos estado aquí antes. Hemos escuchado afirmaciones de Irán de que están dispuestos a hablar. El alto el fuego terminó y las operaciones de combate mayores se han reanudado».

El conflicto se reactivó el 8 de julio, cuando Trump declaró terminado el Memorando de Islamabad durante la cumbre de la OTAN en Ankara, tras los ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz el 6 y 7 de julio, en violación flagrante del acuerdo firmado el 17 de junio.

Desde el reinicio de los bombardeos, EE.UU. ha golpeado más de 300 objetivos militares iraníes en una semana, incluyendo instalaciones de misiles, drones, capacidades navales del IRGC, depósitos de municiones y redes de comunicación. Irán respondió con ataques a bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, dejando al menos un muerto y 60 heridos.

El miércoles, Trump reunió a su equipo de seguridad en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para planificar una nueva fase ofensiva más amplia, que podría incluir ataques a puentes y plantas de energía iraníes, mientras medios estatales iraníes reportaron este jueves que los bombardeos alcanzaron la isla de Qeshm y otras ubicaciones en el sur del país.