Infantino a Trump: «Este Mundial no habría sido un éxito increíble sin ti»

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dedicó un encendido elogio al presidente Donald Trump durante una recepción oficial celebrada el viernes en la Trump Tower de Manhattan, dos días antes de la final del Mundial 2026.

«No necesitas que la gente te halague, señor presidente, pero este Mundial no habría sido un éxito tan increíble sin ti», declaró Infantino ante unas 300 personas reunidas en el rascacielos neoyorquino.

El acto, organizado por Trump para miembros del Consejo de la FIFA, leyendas del fútbol y dignatarios internacionales, fue transmitido en vivo por la Casa Blanca. Infantino aprovechó el escenario para trazar un recorrido por la relación entre ambos desde sus inicios.

«Cuando nos conocimos por primera vez, señor presidente, en el verano de 2018, tras la adjudicación de la sede, le prometí que haríamos un gran Mundial. Y con creces, este Mundial ha superado todas las expectativas», afirmó el dirigente suizo.

Infantino citó cifras que calificó de históricas: 7 millones de personas en los estadios, decenas de millones en las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, Canadá y México, y miles de millones frente a sus televisores. «El sueño americano, señor presidente, se hizo realidad. Unimos al mundo en América», sostuvo.

El presidente de la FIFA también extendió el reconocimiento a toda la administración: «Cada persona de la Casa Blanca, de la administración, en las ciudades y en los estados contribuyó a crear ese entorno seguro, protegido y alegre para vivir algo que el mundo nunca había visto».

Infantino cerró su intervención con una afirmación que difícilmente pasó desapercibida: «Esto no ha sido solo el mayor Mundial de todos los tiempos. Es el mayor acontecimiento humano, social y cultural que la humanidad haya presenciado jamás».

Trump, por su parte, calificó el torneo como «el más grande de la historia» y no desaprovechó la ocasión para lanzar una propuesta polémica: que Estados Unidos repita como sede, «pero esta vez sin México y Canadá». También reconoció haber dudado del potencial del fútbol en el país, recordando que en 2018 le preguntó a Infantino: «¿Estás loco? No somos un país futbolero».

El mandatario aprovechó además el micrófono para reiterar sus acusaciones de fraude en las elecciones de 2020. «Robaron la elección. ¿Y qué conseguí? El Mundial y los Juegos Olímpicos», afirmó ante los presentes.

La relación entre Infantino y Trump ha generado controversia a lo largo del torneo. A principios de julio, Trump reconoció haber llamado personalmente a Infantino para solicitar la revisión de la tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun, que le impedía disputar los octavos de final contra Bélgica. La FIFA revocó la sanción el 5 de julio en una decisión calificada de histórica y sin precedentes en una Copa del Mundo.

El Mundial 2026, el más grande en formato con 48 equipos, 104 partidos y 16 estadios repartidos en tres países, generó ingresos proyectados superiores a los 10,900 millones de dólares, convirtiéndolo en el torneo más lucrativo de la historia.

Tras la recepción en la Trump Tower, el presidente viajó a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, para asistir este domingo a la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium, donde entregará el trofeo al campeón junto a Infantino, tal como ambos habían anticipado.