Piden ayuda para niña cubana de ocho años que vive en extrema pobreza

Una niña cubana de ocho años de Bayamo llamada Lía, que padece enfermedades respiratorias crónicas, sobrevive en condiciones que el régimen cubano es incapaz de remediar.

En este momento lleva más de 50 días sin una gota de agua, con un refrigerador vacío y oxidado, y como únicos juguetes, muñecas rescatadas de la basura a las que ella misma cose ropitas.

Su caso fue denunciado en Facebook por el periodista y activista cubano Guillermo Rodríguez Sánchez, quien desde México coordina campañas de solidaridad para familias en situación crítica dentro de la Isla.

El llamado no partió de la propia madre, Lariatne Gamboa, sino de una vecina que en ocasiones les lleva algún plato de comida y que suplicó ayuda en nombre de ambas.

«Le avergüenza no poder hacer más por esta alegre niña y su muy luchadora mamá, le avergüenza todo, le avergüenza que gente tan buena padezca tanta miseria», escribió Rodríguez Sánchez sobre la vecina que alertó sobre la situación.

«Que nadie venga a adornarlo, no tener qué comer ni los medios para buscar comida adecuada aunque trabajes es la peor de las miserias», subrayó.

Captura de Facebook / Guillermo Rodriguez Sanchez

El activista describió el interior del refrigerador de la familia como «una masa de churre, óxido, costras de ciclos de congelación jamás finalizados y de alimentos resueltos al como se pueda para podrirse entre apagón y apagón».

Las fotos confirman ese cuadro: el electrodoméstico vacío, con las rejillas oxidadas y apenas un par de recipientes sin contenido visible.

«Justo como Lía y su mamá hay miles de madres y niñas en Cuba», reconoció Rodríguez Sánchez, quien en campañas anteriores logró recaudar más de 215,000 pesos en 24 horas para una familia en Júcaro.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la tarjeta BPA 9238 1299 7955 8725, a nombre de Verona Bonce, amiga de la familia, ya que Lariatne Gamboa no tiene cuenta bancaria.

El móvil de contacto en Cuba es el 59659518. Quienes quieran comunicarse directamente con la madre pueden llamar al +53 55056528.

Para envíos desde el exterior, Rodríguez Sánchez coordina la entrega en efectivo directamente en el hogar a través de su perfil de Messenger, con evidencia gráfica de la entrega.

«A ver si entre tanta desolación y esa hambre estomacal, alimentamos una pizca el espíritu inocente de una niña que no ha experimentado el maravilloso y simple momento de un juguete regalado», escribió el activista, quien también pide específicamente una muñeca nueva para Lía.

El caso de esta niña refleja una crisis sistémica que el régimen no reconoce ni atiende.

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89 % de las familias cubanas vive en pobreza extrema con un salario promedio de apenas 13 dólares mensuales.

Más de 100,000 niños cubanos no reciben leche diaria, cifra admitida por el propio Ministerio de Industria Alimentaria, y el 48.5 % de los estudiantes de seis a 11 años no recibe comida en la escuela, según el Programa Mundial de Alimentos.

Por otra parte, la crisis del agua que sufre Lía no es un caso aislado. En Bayamo, los apagones prolongados inutilizan las bombas hidráulicas, y casi tres millones de cubanos padecen escasez de agua sin acceso regular al recurso. Una pipa privada cuesta hasta 20,000 pesos cubanos en la zona, cifra inalcanzable para la mayoría.

La Empresa Eléctrica de Granma admitió en junio que solo generaba un tercio de la energía que la provincia necesita, con circuitos acumulando más de 45 horas sin servicio. Ese colapso energético es el telón de fondo de la miseria que vive Lía.