Recaudan más de 12,000 euros en España para llevar electricidad a un hospital infantil de La Habana

El municipio vasco de Legazpi concluyó una campaña solidaria con la recaudación de 12,332 euros destinados a contribuir al suministro eléctrico del Hospital Pediátrico Universitario William Soler, en La Habana, uno de los centros en la atención infantil en Cuba y afectado por la crisis energética que atraviesa la isla.

La iniciativa, denominada Legazpitik argia Kubara («De Legazpi, luz para Cuba», en euskera), movilizó durante varios meses a comerciantes, hosteleros, clubes deportivos, la asociación Hotz Legazpi y miembros de la comunidad cubana residente en esa localidad de Guipúzcoa, según informó el colectivo impulsor a través de El Diario Vasco.

Los fondos ya fueron transferidos a la asociación Euskadi-Cuba, encargada de ejecutar los trabajos de electrificación tanto en el William Soler como en otros centros hospitalarios beneficiados por el proyecto.

«Quienes pusimos en marcha esta campaña humanitaria queremos agradecer el compromiso de Legazpi. Quienes hacen suyo el dolor ajeno son un ejemplo de solidaridad», expresó el colectivo al anunciar el cierre de la recaudación.

Los organizadores también aseguraron que supervisarán el destino de la ayuda. «En los próximos meses realizaremos un seguimiento de la ejecución de los trabajos tanto en el Hospital Pediátrico Universitario William Soler como en el resto de hospitales que se están electrificando en Cuba», indicaron.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo solidario más amplio impulsado desde el País Vasco para mitigar el impacto de los prolongados apagones en los centros sanitarios cubanos.

En abril de 2026, Euskal Herria-Kuba Ekimena y Euskadi-Cuba lanzaron otra campaña para instalar un sistema de energía solar fotovoltaica en el policlínico del Hospital William Soler. La iniciativa recaudó inicialmente 180.000 euros en un mes y posteriormente alcanzó 244,000 euros, gracias a 1,255 donaciones.

El hospital habanero se ha convertido en uno de los principales destinatarios de estos proyectos debido a las afectaciones provocadas por la crisis eléctrica. En octubre de 2025, familiares de pacientes denunciaron que el centro estaba «totalmente colapsado», con servicios de urgencias saturados, escasez de personal y falta de insumos.

Meses después, en marzo de 2026, The New York Times retrató el impacto de los apagones en el hospital, describiendo salas en silencio durante los cortes eléctricos. La situación se mantenía en julio, cuando amplias zonas de La Habana continuaban sufriendo prolongadas interrupciones del servicio eléctrico.

Legazpi no ha sido el único municipio español en impulsar este tipo de iniciativas. En abril de 2026, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) completó el envío de 18 sistemas fotovoltaicos destinados a centros de salud cubanos. Dos meses después, varios ayuntamientos catalanes aprobaron una donación conjunta de 20,000 euros para la instalación de paneles solares en hospitales de Santiago de Cuba.

Las campañas buscan reforzar el funcionamiento de instalaciones sanitarias especialmente vulnerables a los apagones, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales para miles de pacientes, entre ellos niños que reciben atención médica especializada.