El derrumbe de la calle Monte en la capital cubana: la esquina de El Cadete hoy huele a abandono y basura

Un video publicado este sábado en redes sociales muestra la esquina de Monte y Águila, en el barrio de Jesús María, convertida en un vertedero a cielo abierto, con residuos sólidos cubriendo por completo la acera de un edificio de columnas neoclásicas.
Las imágenes, difundidas por el usuario Maykel Chapotin, muestran botellas plásticas, latas, bolsas negras, cartones, escombros y maderas rotas acumulados frente a lo que fue uno de los comercios más célebres de la capital republicana, la tienda El cadete, una peletería ubicada en Monte 401 que durante décadas fue referente del comercio popular habanero.
Vecinos que comentaron el video identificaron de inmediato el lugar. "Esquina de la tienda El cadete", escribió una usuaria.
Otra describió el sitio como una "pocilga llena de plagas rugidores ratones", mientras un tercero reclamó: "¿Por qué no recogen esas calles? Busquen un lugar, así trae enfermedades".
Un comentario apuntó directamente al régimen con ironía: "Continuidad, ellos marcharon por miles el último 1ro de Mayo... eso les toca".
La calle Monte, conocida oficialmente como Avenida Máximo Gómez, fue durante la República (1902-1958) una de las arterias comerciales más prósperas de La Habana, con zapaterías, bazares, panaderías, ferreterías, farmacias y joyerías.
Tras más de seis décadas de sistema socialista, se transformó en una de las más deterioradas de la ciudad.
Lo que ocurre en esa esquina no es un caso aislado, sino el reflejo de una crisis sanitaria estructural que amenaza la salud de los habaneros.
En febrero trascendió que solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital están operativos, apenas 41% de la flota, por escasez de diésel y deterioro mecánico.
La ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día, pero hasta 23,814 metros cúbicos quedan sin recoger cada jornada.
El propio gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoció en diciembre de 2025 que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos.
En junio último, jóvenes del Servicio Militar fueron movilizados para recoger basura con palas y sacos, sin que la situación mejorara de forma sostenida.
La misma intersección de Monte y Águila ya fue escenario de un incendio provocado por la quema de un basurero el 1 de abril, lo que evidencia que el problema se repite sin solución.
Las consecuencias sanitarias son graves. El Food Monitor Program advirtió que moscas, cucarachas, ratas y otros vectores transportan microorganismos patógenos hacia los alimentos que consume la población.
Un biólogo consultado por ese organismo alertó que las condiciones actuales hacen que una epidemia de gastroenteritis en La Habana pueda desatarse "en cualquier momento".
Cuba cerró 2025 con al menos 81,909 casos de dengue y chikungunya y 65 fallecidos oficiales, brote que The New York Times vinculó directamente a la crisis de basura. En 2026 el brote sigue activo con más de 2,800 casos en 134 municipios.
El historiador Julio César González Pagés resumió la situación con una imagen que lo dice todo: "La Habana entre basureros y heces fecales llega el verano con poca agua, higiene y medicamentos, reviviendo lo peor de su época colonial".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Basura en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la esquina de Monte y Águila en La Habana se ha convertido en un vertedero?
La esquina de Monte y Águila se ha convertido en un vertedero debido a la ineficacia del sistema de recolección de basura de La Habana. Solo 44 de los 106 camiones recolectores están operativos, lo que deja una gran cantidad de residuos sin recoger. Esta situación refleja una crisis sanitaria estructural que afecta a toda la ciudad.
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¿Cuáles son las consecuencias sanitarias de la acumulación de basura en La Habana?
Las consecuencias sanitarias incluyen el riesgo de epidemias como gastroenteritis, dengue y chikungunya. La basura acumulada atrae plagas como moscas, cucarachas y ratas, que pueden transportar microorganismos patógenos hacia los alimentos. Además, existe un alto riesgo de incendios y contaminación ambiental.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis de residuos en La Habana?
El gobierno cubano ha implementado campañas de limpieza y movilizado a soldados y jóvenes del servicio militar para recoger basura. Sin embargo, estas acciones han sido insuficientes. En diciembre de 2025, el propio gobierno admitió que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos, lo que muestra la falta de soluciones estructurales.
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¿Cómo afecta la crisis de basura a la calidad de vida en La Habana?
La calidad de vida en La Habana se ve gravemente afectada por la acumulación de basura. La insalubridad genera malos olores, plagas y enfermedades, además de dificultar la movilidad urbana. La situación también ha impactado en la seguridad alimentaria y en la percepción internacional de la ciudad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.