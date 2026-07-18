El derrumbe de la calle Monte en la capital cubana: la esquina de El Cadete hoy huele a abandono y basura

La Habana suma otro vertedero frente a uno de sus antiguos íconos comerciales

Un video publicado este sábado en redes sociales muestra la esquina de Monte y Águila, en el barrio de Jesús María, convertida en un vertedero a cielo abierto, con residuos sólidos cubriendo por completo la acera de un edificio de columnas neoclásicas.

Las imágenes, difundidas por el usuario Maykel Chapotin, muestran botellas plásticas, latas, bolsas negras, cartones, escombros y maderas rotas acumulados frente a lo que fue uno de los comercios más célebres de la capital republicana, la tienda El cadete, una peletería ubicada en Monte 401 que durante décadas fue referente del comercio popular habanero.

Vecinos que comentaron el video identificaron de inmediato el lugar. "Esquina de la tienda El cadete", escribió una usuaria.

Otra describió el sitio como una "pocilga llena de plagas rugidores ratones", mientras un tercero reclamó: "¿Por qué no recogen esas calles? Busquen un lugar, así trae enfermedades".

Un comentario apuntó directamente al régimen con ironía: "Continuidad, ellos marcharon por miles el último 1ro de Mayo... eso les toca".

La calle Monte, conocida oficialmente como Avenida Máximo Gómez, fue durante la República (1902-1958) una de las arterias comerciales más prósperas de La Habana, con zapaterías, bazares, panaderías, ferreterías, farmacias y joyerías.

Tras más de seis décadas de sistema socialista, se transformó en una de las más deterioradas de la ciudad.

Lo que ocurre en esa esquina no es un caso aislado, sino el reflejo de una crisis sanitaria estructural que amenaza la salud de los habaneros.

En febrero trascendió que solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital están operativos, apenas 41% de la flota, por escasez de diésel y deterioro mecánico.

La ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día, pero hasta 23,814 metros cúbicos quedan sin recoger cada jornada.

El propio gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoció en diciembre de 2025 que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos.

En junio último, jóvenes del Servicio Militar fueron movilizados para recoger basura con palas y sacos, sin que la situación mejorara de forma sostenida.

La misma intersección de Monte y Águila ya fue escenario de un incendio provocado por la quema de un basurero el 1 de abril, lo que evidencia que el problema se repite sin solución.

Las consecuencias sanitarias son graves. El Food Monitor Program advirtió que moscas, cucarachas, ratas y otros vectores transportan microorganismos patógenos hacia los alimentos que consume la población.

Un biólogo consultado por ese organismo alertó que las condiciones actuales hacen que una epidemia de gastroenteritis en La Habana pueda desatarse "en cualquier momento".

Cuba cerró 2025 con al menos 81,909 casos de dengue y chikungunya y 65 fallecidos oficiales, brote que The New York Times vinculó directamente a la crisis de basura. En 2026 el brote sigue activo con más de 2,800 casos en 134 municipios.

El historiador Julio César González Pagés resumió la situación con una imagen que lo dice todo: "La Habana entre basureros y heces fecales llega el verano con poca agua, higiene y medicamentos, reviviendo lo peor de su época colonial".