"Cada día el desgaste es mayor": Ulises Toirac sobre la crisis en Cuba

El actor y humorista Ulises Toirac publicó este viernes en Facebook una nueva reflexión sobre la realidad cubana, esta vez marcada por el agotamiento físico y emocional de sus viajes diarios al Hospital Manuel Fajardo, en el Vedado de La Habana, donde recibe atención médica.

«Mis diarios viajes hasta el Fajardo van a seguir un tiempo más. Es extenuante, agotador. Y cuando regreso a casa, no hay corriente, lo que multiplica el agotamiento», escribió Toirac, describiendo una rutina que combina el desgaste del traslado con el regreso a un hogar sin electricidad.

A pesar del cansancio, el humorista destacó el trabajo del personal médico del centro hospitalario. «Lo más destacado es el trabajo de los médicos, a quienes no me canso de agradecer», señaló.

Publicación en Facebook

Pero el trayecto también le devuelve una imagen cruda de la sociedad cubana. «Tropiezo día a día con la tristeza y la desesperanza de la gente. Con niños sentados serios en el escalón frente a su casa. Con mujeres agrias pugilateando, con tipos que dan botella y cuentan parte de su día a día, con jóvenes bambaleantes por el químico en una esquina», escribió, usando el término popular para referirse a las drogas sintéticas que se han extendido en los barrios habaneros.

La publicación cierra con una frase que resume el peso acumulado: «Voy de regreso y cada día la carga es mayor».

La reflexión de Toirac llega en el peor momento energético del año para Cuba. El 29 de julio, el Sistema Eléctrico Nacional registró un déficit de 2,380 MW, el más alto de 2026, dejando al 74% del país sin corriente de forma simultánea. Algunas localidades acumularon más de 26 días consecutivos sin electricidad.

Este no es el primer testimonio de Toirac sobre sus visitas al Fajardo. El 21 de julio ya había agradecido públicamente a los cirujanos del hospital por operar bajo apagones y carencias, y el 16 de julio relató el agotamiento de cruzar La Habana desde Playa hasta el Vedado combinando tramos a pie y en riquimbili.

A lo largo de julio, Toirac ha mantenido una línea sostenida de denuncia social. El 29 de julio calificó la basura acumulada en cada barrio de La Habana de «infección»; el 25 de julio escribió que ya no hay «luz al final del túnel» porque «no hay túnel»; el 18 de julio retó a los dirigentes cubanos a vivir sin autos ni privilegios; y el 12 de julio describió la vida bajo apagones como una «pesadilla».

Toirac, que acumula más de 190,000 seguidores en redes sociales, se ha convertido en una de las voces civiles más escuchadas dentro de la isla. En junio ya había sentenciado que Cuba está en «un laberinto sin solución» y que no ve salida «en lo que le queda de vida».