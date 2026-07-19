Crece en Miami la alerta por el parásito que causa «diarrea explosiva»: ¿Qué alimentos conviene evitar?

El condado de Miami-Dade encabeza la lista de casos confirmados de ciclosporiasis en Florida, en medio de un brote que ya ha enfermado a miles de personas en todo el país y que las autoridades sanitarias aún investigan.
El parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, conocido por provocar «diarreas explosivas», ha generado cerca de 7,000 notificaciones a nivel nacional: 1,645 casos confirmados y más de 5,100 bajo investigación, de acuerdo con la actualización más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Florida superó los 100 casos confirmados, una cifra cuatro veces mayor que en el mismo período de 2025.
Los casos en Miami-Dade se triplicaron en apenas una semana, pasando de seis a 17 entre el 4 y el 11 de julio, lo que coloca al condado a la cabeza del estado, seguido de Lee County con 14 casos y Broward con siete.
Las autoridades federales identificaron como fuente del brote la lechuga iceberg picada suministrada por Taylor Farms de México, procesada en Guanajuato y distribuida a restaurantes Taco Bell en al menos cinco estados entre el 29 de junio y el 16 de julio.
La empresa realizó un retiro voluntario e indefinido del producto.
El 90% de las personas entrevistadas por las autoridades reportaron haber consumido lechuga iceberg antes de enfermar.
Taco Bell, por su parte, retiró preventivamente varios ingredientes —lechuga, cilantro, cebolla, pico de gallo y guacamole— de restaurantes seleccionados antes de que se confirmara el vínculo oficial.
«La salud y la seguridad de nuestros clientes son nuestra máxima prioridad», declaró la cadena, aclarando que las autoridades sanitarias no han confirmado ningún vínculo con ningún ingrediente, proveedor o restaurante específico.
¿Qué alimentos evitar y cómo protegerse?
La doctora Edmara Nieves, directora médica asociada del servicio de urgencias del Broward Health Medical Center en Fort Lauderdale, consultada por El Nuevo Herald, recomienda evitar temporalmente el consumo de verduras crudas y productos frescos sin cocinar mientras los investigadores determinan todas las fuentes del brote.
«Siempre abogamos por una dieta saludable, así que nunca diríamos 'no coma verduras ni frutas'. Simplemente sea más consciente de lo que elige en el supermercado», señaló la especialista.
Para quienes deseen seguir consumiendo frutas, Nieves aconseja optar por aquellas que se pueden pelar, como plátanos, mandarinas, piñas y mangos, ya que el parásito suele alojarse en la superficie exterior.
Si se opta por bayas u otras frutas y verduras, el lavado debe ser riguroso.
«Enjuagar la fruta no es suficiente», advirtió Nieves, quien explicó que se requiere fricción «bajo el chorro de agua durante varios minutos».
Además, precisó que «muchos de los productos comerciales para lavar frutas y verduras no son eficaces».
Cocinar los alimentos es otra alternativa segura: el vapor durante unos minutos basta para eliminar el parásito, y las autoridades de Michigan recomiendan alcanzar al menos 158 grados Fahrenheit.
Los CDC y las autoridades de Michigan también aconsejan comprar lechugas enteras en lugar de envasadas, desechar dos o tres capas exteriores de hojas, frotar frutas y verduras firmes con un cepillo limpio, y refrigerar los productos cortados o cocidos en un plazo máximo de dos horas.
El parásito tiene un período de incubación de entre dos y 14 días y puede causar hasta diez deposiciones diarias, cólicos, náuseas y fatiga.
Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse por semanas; el antibiótico indicado es trimetoprima-sulfametoxazol durante siete a diez días.
Preguntas frecuentes sobre el brote de ciclosporiasis en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia?
La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite al consumir alimentos frescos o agua contaminados con heces humanas. No se transmite de persona a persona. Los síntomas incluyen diarrea explosiva, cólicos abdominales, náuseas y fatiga.
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¿Cuál es la fuente del brote de ciclosporiasis en Florida?
Se ha identificado la lechuga iceberg picada de Taylor Farms de México como una fuente del brote, distribuida a restaurantes Taco Bell en varios estados. Sin embargo, las autoridades aún investigan otras posibles fuentes como mezclas de ensaladas, hierbas frescas y bayas crudas.
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¿Qué alimentos se deben evitar durante el brote de ciclosporiasis?
Se recomienda evitar temporalmente el consumo de verduras crudas y productos frescos sin cocinar hasta que las autoridades identifiquen todas las fuentes del brote. Para mayor seguridad, se pueden consumir frutas que se pueden pelar, como plátanos y mangos.
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¿Cómo se puede prevenir el contagio de ciclosporiasis?
Para prevenir el contagio, lave bien las frutas y verduras bajo agua corriente, frótelas con un cepillo limpio y cocine los alimentos a fondo. La cocción y el lavado adecuado son esenciales ya que el parásito no se elimina con desinfectantes comunes.
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¿Cuál es el tratamiento para la ciclosporiasis?
El tratamiento recomendado para la ciclosporiasis es el antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol, administrado durante siete a diez días. Es crucial recibir tratamiento médico, ya que sin él, la enfermedad puede prolongarse durante semanas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.