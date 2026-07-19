Crece en Miami la alerta por el parásito que causa «diarrea explosiva»: ¿Qué alimentos conviene evitar?

Parásito intestinal se propaga en Miami: recomiendan extremar cuidados con frutas y verduras

El condado de Miami-Dade encabeza la lista de casos confirmados de ciclosporiasis en Florida, en medio de un brote que ya ha enfermado a miles de personas en todo el país y que las autoridades sanitarias aún investigan.

El parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, conocido por provocar «diarreas explosivas», ha generado cerca de 7,000 notificaciones a nivel nacional: 1,645 casos confirmados y más de 5,100 bajo investigación, de acuerdo con la actualización más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Florida superó los 100 casos confirmados, una cifra cuatro veces mayor que en el mismo período de 2025.

Los casos en Miami-Dade se triplicaron en apenas una semana, pasando de seis a 17 entre el 4 y el 11 de julio, lo que coloca al condado a la cabeza del estado, seguido de Lee County con 14 casos y Broward con siete.

Las autoridades federales identificaron como fuente del brote la lechuga iceberg picada suministrada por Taylor Farms de México, procesada en Guanajuato y distribuida a restaurantes Taco Bell en al menos cinco estados entre el 29 de junio y el 16 de julio.

La empresa realizó un retiro voluntario e indefinido del producto.

El 90% de las personas entrevistadas por las autoridades reportaron haber consumido lechuga iceberg antes de enfermar.

Taco Bell, por su parte, retiró preventivamente varios ingredientes —lechuga, cilantro, cebolla, pico de gallo y guacamole— de restaurantes seleccionados antes de que se confirmara el vínculo oficial.

«La salud y la seguridad de nuestros clientes son nuestra máxima prioridad», declaró la cadena, aclarando que las autoridades sanitarias no han confirmado ningún vínculo con ningún ingrediente, proveedor o restaurante específico.

¿Qué alimentos evitar y cómo protegerse?

La doctora Edmara Nieves, directora médica asociada del servicio de urgencias del Broward Health Medical Center en Fort Lauderdale, consultada por El Nuevo Herald, recomienda evitar temporalmente el consumo de verduras crudas y productos frescos sin cocinar mientras los investigadores determinan todas las fuentes del brote.

«Siempre abogamos por una dieta saludable, así que nunca diríamos 'no coma verduras ni frutas'. Simplemente sea más consciente de lo que elige en el supermercado», señaló la especialista.

Para quienes deseen seguir consumiendo frutas, Nieves aconseja optar por aquellas que se pueden pelar, como plátanos, mandarinas, piñas y mangos, ya que el parásito suele alojarse en la superficie exterior.

Si se opta por bayas u otras frutas y verduras, el lavado debe ser riguroso.

«Enjuagar la fruta no es suficiente», advirtió Nieves, quien explicó que se requiere fricción «bajo el chorro de agua durante varios minutos».

Además, precisó que «muchos de los productos comerciales para lavar frutas y verduras no son eficaces».

Cocinar los alimentos es otra alternativa segura: el vapor durante unos minutos basta para eliminar el parásito, y las autoridades de Michigan recomiendan alcanzar al menos 158 grados Fahrenheit.

Los CDC y las autoridades de Michigan también aconsejan comprar lechugas enteras en lugar de envasadas, desechar dos o tres capas exteriores de hojas, frotar frutas y verduras firmes con un cepillo limpio, y refrigerar los productos cortados o cocidos en un plazo máximo de dos horas.

El parásito tiene un período de incubación de entre dos y 14 días y puede causar hasta diez deposiciones diarias, cólicos, náuseas y fatiga.

Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse por semanas; el antibiótico indicado es trimetoprima-sulfametoxazol durante siete a diez días.