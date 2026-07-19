Activista encuentra una mochila con dinero en Sancti Spíritus y busca a su propietario

Honesto gesto en Sancti Spíritus: Busca al propietario de una mochila con dinero

Yureibys Torresilla, conocido en Sancti Spíritus como «El Héroe», encontró una mochila negra marca Nike en su barrio con una cantidad considerable de pesos cubanos en su interior y recurrió a las redes sociales para dar con su dueño, sin quedarse con lo que no le pertenece.

El activista, uno de los líderes del proyecto humanitario «Hermanos de la Calle», publicó imágenes de la mochila y su contenido: varios fajos de billetes en denominaciones de 20, 50, 100 y 200 pesos cubanos.

«Tengo este mochila en mi poder, me la encontré aquí en mi barrio, tiene todo este dinero adentro pero no hay identificación. Tremendo tremendo, estoy en casa, Independencia #203, al lado de campismo provincial después de la funeraria, no existe identidad», escribió Torresilla en su perfil.

Para evitar que alguien reclame el dinero sin ser el legítimo dueño, el activista ideó un mecanismo de verificación: dentro de la mochila hay un objeto cuya descripción solo el verdadero propietario podría conocer.

«Hay algo adentro, que quién venga me tiene que decir que cosa es», advirtió en la sección de comentarios de la publicación.

La reacción de sus seguidores fue inmediata y dividida entre la admiración y la preocupación. Varios le advirtieron sobre los riesgos de haber revelado públicamente su dirección junto al contenido de la mochila.

«Ten cuidado, pueden coger tu dirección y ir en busca de ella, no confíes en nadie», le escribió Nelys Valdés, quien reconoció al mismo tiempo que Torresilla «tiene un gran corazón y es muy honesto».

Otra seguidora, Ana Sofia Cardoso Curras, fue más lejos y sugirió que podría tratarse de una trampa: «Ten mucho cuidado, quizás te han puesto una carnada, eso tiene gato encerrado. Tómale foto al que la venga a reclamar y a la hora de entregarla hazlo delante de por lo menos tres testigos».

Torresilla respondió con calma a ambas advertencias: «No señora, gracias pero no es así.. alguien se le cayó».

Otro de sus seguidores más cercanos destacó que este nuevo gesto es coherente con quien es. «Siempre con su buen corazón, alguien que da lo que tiene aunque a pedir se quede, pero que no quiere lo que no es suyo», escribió Reinier Pérez en los comentarios.

El gesto cobra especial peso en el contexto actual, cuando el país atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. En ese entorno, cualquier suma de efectivo representa un bien de enorme valor para una familia cubana.

Torresilla no es un desconocido en la provincia. Desde su vivienda en calle Independencia #203, organiza comidas solidarias para personas vulnerables y distribuye medicamentos y alimentos a quienes más lo necesitan, financiado principalmente con donaciones de cubanos residentes en el exterior.

El régimen ha intentado obstaculizar su labor en más de una ocasión. En noviembre último, autoridades maltrataron al activista cuando intentaba entregar medicamentos para 700 personas en un mercado estatal.

Tras ese episodio, Torresilla declaró: «Jamás pediremos permiso a ningún local del Estado para hacer el bien».