«No me quiero morir»: Guillermo del Sol cumple 49 días en huelga de hambre y lanza un dramático llamado

El activista y periodista independiente cubano Guillermo del Sol Pérez cumplió este miércoles 49 días en huelga de hambre, mientras su estado de salud continúa deteriorándose y él mismo lanza un mensaje que refleja la gravedad del momento: «Yo no me quiero morir».

En una entrevista concedida al programa La Noche, de NTN24, el opositor, de 61 años, explicó que, aunque la huelga comenzó oficialmente el 19 de junio, en realidad lleva cerca de 56 días sin ingerir alimentos sólidos, pues redujo progresivamente su alimentación antes de iniciar la protesta.

«Honestamente estoy bastante débil corporalmente; espiritualmente me siento muy bien», afirmó.

Del Sol aseguró que las secuelas de anteriores huelgas de hambre, sumadas a sus enfermedades crónicas, han agravado su condición física.

«Como consecuencia de las huelgas de hambre, contra una diabetes tipo 2, he sufrido dos trombos, uno en la yugular derecha y otro en la pierna derecha», explicó.

El activista también padece hipertensión arterial severa, asma bronquial y una cardiopatía. En 2019 sufrió un infarto ventricular izquierdo tras permanecer 40 días en huelga de hambre.

El médico cubano exiliado en Brasil Eduardo Enrique Herrera Durán calificó la situación como una emergencia médica y advirtió que un ayuno prolongado en una persona diabética puede provocar alteraciones metabólicas, cardiovasculares y renales potencialmente mortales.

Su hijo, Adrián del Sol Alfonso, describió el deterioro físico de su padre.

«Tomar agua se le hace muy engorroso debido a que está prácticamente seco muscularmente», afirmó.

La huelga tiene como principal objetivo exigir la liberación de 18 presos políticos, entre ellos Félix Navarro Rodríguez, Mayelín Rodríguez Prado y Leonel Tristá García, este último reingresado en junio a la prisión de máxima seguridad de Guamajal tras la revocación de su licencia extrapenal.

Durante la entrevista, Del Sol aseguró que no es el único opositor que mantiene esta forma extrema de protesta. Según dijo, otros presos y activistas cubanos también permanecen en huelga de hambre en diferentes cárceles del país.

El opositor sostuvo además que el número real de presos políticos en Cuba sería muy superior al documentado por organizaciones independientes.

«Nosotros realmente no tenemos 1,300 y pico presos políticos. Tenemos alrededor de 3,000; muchas familias, por miedo, no los declaran», afirmó.

Del Sol también denunció que tanto él como otros opositores han recibido amenazas por parte de las autoridades.

«A todos los han amenazado, sin excepción... Nos han dicho que nos van a desaparecer del mapa, que nos utilizarían como escudo humano si Estados Unidos invade Cuba», aseguró.

El activista permanece en su vivienda de Santa Clara, donde, según relató, enfrenta además las dificultades cotidianas de la crisis cubana. Afirmó que en su barrio no hay acceso regular al agua potable y que depende de un panel solar y una estación portátil de energía donados por cubanos en el exilio para hacer frente a los frecuentes apagones.

Mientras su estado continúa agravándose, la organización Centro de Denuncias Defensa CD solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger su vida, reclamando atención médica independiente y el cese del hostigamiento en su contra.

Pese al deterioro físico, Del Sol insistió en que no abandonará la protesta hasta que sean liberados los presos políticos por cuya excarcelación inició el ayuno.

«La noche no puede ser eterna. Tiene que abrirse Cuba al mundo», afirmó.

Y concluyó con una declaración que resume el espíritu con el que asegura enfrentar cada día de la huelga:

«Esa es mi fuerza, esa es mi fe, y en Cristo todo lo puedo porque es quien me fortalece».