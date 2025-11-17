Régimen intenta frustrar donación a 700 personas en Sancti Spíritus: “No querían que se sepa que ayudamos”

Vídeos relacionados:

El activista espirituano Yureibys Torresilla, conocido en redes como El Héroe, denunció que las autoridades locales frustraron una feria gratuita de medicamentos organizada por su proyecto solidario en Sancti Spíritus, pese a que el evento contaba con autorización previa.

En una publicación en Facebook, Torresilla relató que él y su colega Yanalli González Domínguez fueron “maltratados y humillados” cuando intentaban realizar la donación de medicamentos en un mercado estatal, un atropello que cobra mayor relevancia pues el país atraviesa una grave crisis sanitaria donde muchos no pueden pagar el precio de fármacos en el mercado informal.

Captura Facebook / Yureibys Torresilla

“Habíamos hecho la conexión con la administración del mercado y todo marchaba bien, hasta que nos llamaron para decir que el jefe venía y que teníamos que irnos de allí”, explicó el activista, visiblemente enfurecido, pues el régimen no garantiza un abastecimiento en las farmacias, de ahí que iniciativas como estas benefician a la población desprotegida.

Según el activista, el desalojo provocó indignación entre los asistentes, muchos de los cuales habían llegado desde otros municipios ante la escasez de medicamentos.

“La situación es crítica con el tema salud. No querían que se supiera que ayudamos al pueblo”, afirmó.

Torresilla precisó que, pese a la orden de suspensión, la donación finalmente se realizó en su vivienda, donde más de 700 personas recibieron medicinas y artículos sanitarios.

“Ayer vi a un pueblo diferente, reclamando su derecho”, añadió, al tiempo que expresó temor por posibles represalias: “Tengo miedo de que nos acusen de un delito y terminemos mal. Nuestro proyecto no es enemigo, el enemigo es quien impide que la ayuda llegue a quien la necesita”.

El activista advirtió que las próximas entregas se harán en su casa para evitar nuevas interferencias.

“Jamás pediremos permiso a ningún local del Estado para hacer el bien”, aseguró.

Por su parte, Nelys Valdés, también integrante del proyecto, explicó que la donación, aunque no se realizó en el lugar previsto, se concretó con éxito.

Captura Facebook / Nelys Valdés

“Nuestro único objetivo es ayudar, hacer el bien y contribuir con los más necesitados. Seguiremos adelante, llevando esperanza a quienes lo necesitan”, escribió en Facebook.

En medio de la grave crisis sanitaria y la falta de medicamentos, iniciativas ciudadanas como esta se han convertido en una fuente de alivio y esperanza para cientos de cubanos.

Que el régimen frustre este tipo de acción solo muestra la prepotencia del gobierno que le importa más la imagen que proyecta al exterior, de ser una administración capaz de atender al pueblo, cuando la realidad está en el otro extremo de la cuerda.

En medio de una creciente ola de contagios por virus transmitidos por mosquitos, el propio régimen reconoció que la situación epidemiológica está descontrolada, aunque intentó responsabilizar a la población por la propagación de las arbovirosis.

Frente a esta situación, un médico cubano denunció públicamente que “el país necesita una intervención sanitaria urgente”, señalando la incapacidad estructural del sistema de salud para manejar una crisis de esta magnitud.

Alertó sobre la saturación de los servicios, el abandono de la fumigación y la desprotección total de zonas vulnerables.

Desde el exilio, grupos de médicos cubanos han exigido una respuesta clara del gobierno, manifestando su preocupación por la situación sanitaria y reclamando transparencia en las cifras de contagios y fallecimientos.

La carta enviada por estos profesionales refleja la desesperación de quienes, desde el exterior, aún intentan apoyar a sus comunidades de origen.

La alarma ha llegado incluso al plano político, cuando una carta abierta dirigida a Miguel Díaz-Canel advirtió que el chikungunya se ha salido de control.

El documento responsabiliza directamente al gobierno por la inacción, el ocultamiento de cifras y el abandono de políticas públicas esenciales para contener la propagación del virus.