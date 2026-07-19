Hotel Nacional de Cuba ofrece «pool party» para la final del Mundial de Fútbol con entradas a 19 mil pesos

El Hotel Nacional de Cuba promocionó este domingo una fiesta en su piscina para ver la final del Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y España, con un precio de entrada de 19,000 pesos cubanos por persona.

El evento, organizado junto a la empresa de entretenimiento PMM (Por Más Música), ofrece la transmisión del partido en pantalla gigante en la piscina del icónico establecimiento habanero, frente al Malecón, desde las 10 de la mañana hasta las ocho de la noche.

Según el anuncio, el cover cuesta 19,000 pesos por persona y se establece un consumo de 6,000 pesos, cifras que sin entrar en profundos análisis, distan mucho del poder adquisitivo de la gran mayoría de la población.

«Disfruta del partido con tragos refrescantes, buena comida y el mejor ambiente. Un escenario único, con la brisa del Malecón y la energía de los grandes eventos», reza la publicación del hotel, que también invita a familias, amigos y parejas y advierte que los cupos son limitados.

El precio resulta llamativo en el contexto de la profunda crisis económica que atraviesa Cuba.

El salario medio oficial en Cuba durante 2025 fue de 6,930 pesos mensuales, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) citados por el economista Elías Amor.

Esto significa que el precio de la entrada, sin contar el consumo indicado en el anuncio, equivale a casi tres salarios medios mensuales.

Además, el salario mínimo vigente desde julio de 2026 es de apenas 3,210 pesos, lo que convierte los 19,000 pesos del cover en casi seis veces ese ingreso mensual mínimo.

El Hotel Nacional no es el único establecimiento que ha generado polémica por este tipo de precios.

En abril de 2026, un pasadía en la piscina del Iberostar Parque Central por 10,000 pesos desató indignación en redes sociales; en junio, el Hotel Habana Libre promocionó un pasadía igualmente costoso, y una mesa VIP en un concierto en Varadero llegó a los 600 dólares.