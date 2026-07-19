Hotel Nacional de Cuba ofrece «pool party» para la final del Mundial de Fútbol con entradas a 19 mil pesos

El Hotel Nacional de Cuba promocionó este domingo una fiesta en su piscina para ver la final del Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y España, con un precio de entrada de 19,000 pesos cubanos por persona.
El evento, organizado junto a la empresa de entretenimiento PMM (Por Más Música), ofrece la transmisión del partido en pantalla gigante en la piscina del icónico establecimiento habanero, frente al Malecón, desde las 10 de la mañana hasta las ocho de la noche.
Según el anuncio, el cover cuesta 19,000 pesos por persona y se establece un consumo de 6,000 pesos, cifras que sin entrar en profundos análisis, distan mucho del poder adquisitivo de la gran mayoría de la población.
«Disfruta del partido con tragos refrescantes, buena comida y el mejor ambiente. Un escenario único, con la brisa del Malecón y la energía de los grandes eventos», reza la publicación del hotel, que también invita a familias, amigos y parejas y advierte que los cupos son limitados.
El precio resulta llamativo en el contexto de la profunda crisis económica que atraviesa Cuba.
El salario medio oficial en Cuba durante 2025 fue de 6,930 pesos mensuales, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) citados por el economista Elías Amor.
Esto significa que el precio de la entrada, sin contar el consumo indicado en el anuncio, equivale a casi tres salarios medios mensuales.
Además, el salario mínimo vigente desde julio de 2026 es de apenas 3,210 pesos, lo que convierte los 19,000 pesos del cover en casi seis veces ese ingreso mensual mínimo.
El Hotel Nacional no es el único establecimiento que ha generado polémica por este tipo de precios.
En abril de 2026, un pasadía en la piscina del Iberostar Parque Central por 10,000 pesos desató indignación en redes sociales; en junio, el Hotel Habana Libre promocionó un pasadía igualmente costoso, y una mesa VIP en un concierto en Varadero llegó a los 600 dólares.
Preguntas Frecuentes sobre el Evento del Hotel Nacional de Cuba y la Situación Económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto cuesta asistir a la «pool party» del Hotel Nacional de Cuba para la final del Mundial?
El costo de asistir a la «pool party» del Hotel Nacional de Cuba es de 19,000 pesos cubanos por persona. Además, se requiere un consumo mínimo de 6,000 pesos, elevando el gasto total a 25,000 pesos por persona.
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¿Cómo se compara el costo de entrada al evento con los salarios en Cuba?
El costo de entrada de 19,000 pesos cubanos equivale a casi tres salarios mensuales promedio en Cuba, que es de aproximadamente 6,930 pesos. Este precio es casi seis veces el salario mínimo vigente de 3,210 pesos.
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¿Por qué el evento del Hotel Nacional ha causado polémica en Cuba?
El evento ha causado polémica debido al elevado costo de entrada comparado con los salarios promedios en Cuba, haciendo que sea inaccesible para la mayoría de los cubanos. Además, se lleva a cabo en un contexto de profunda crisis económica en el país.
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¿Existen otras opciones para ver la final del Mundial en Cuba?
En Cuba, la transmisión oficial del partido por televisión estatal no está confirmada, lo que convierte a eventos como el del Hotel Nacional en una de las pocas opciones para ver el encuentro en pantalla grande, pero a un precio prohibitivo para muchos.
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¿Cuál es la situación económica actual en Cuba que afecta el acceso a estos eventos?
La situación económica en Cuba es crítica, con el costo de vida superando los 96,000 pesos mensuales según economistas, mientras que el salario promedio es de 6,930 pesos. Esto hace que eventos como el del Hotel Nacional sean inaccesibles para la mayoría de la población.
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