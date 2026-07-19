Gobierno de Estados Unidos lanza importante advertencia a ciudadanos con doble nacionalidad

El Departamento de Estado de Estados Unidos recordó a los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad que deben utilizar un pasaporte estadounidense válido para entrar y salir del país, una obligación que también se aplica a los menores.

«Los ciudadanos estadounidenses deben entrar y salir de Estados Unidos con un pasaporte estadounidense. Este requisito se aplica igualmente a los ciudadanos estadounidenses, incluidos los niños, que tengan doble nacionalidad», indicó la cuenta oficial TravelGov.

La advertencia, difundida durante la temporada de viajes de verano, busca evitar que quienes poseen dos nacionalidades intenten viajar a Estados Unidos utilizando únicamente el pasaporte expedido por su otro país.

El Departamento de Estado también recordó que los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad no deben solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) con su pasaporte extranjero.

El ESTA está destinado a viajeros extranjeros elegibles para el Programa de Exención de Visa, no a ciudadanos de Estados Unidos.

Según el aviso, el Departamento de Seguridad Nacional deniega o cancela rutinariamente las solicitudes de ESTA cuando determina que pertenecen a ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad.

«Si es ciudadano o nacional estadounidense, vive en el extranjero y planea viajar a Estados Unidos, asegúrese de hacerlo con un pasaporte estadounidense válido», agregó TravelGov.

Las autoridades recomendaron renovar el documento antes del viaje cuando esté vencido o próximo a vencer.

También aconsejaron comprobar los requisitos del país de destino, pues algunos exigen que el pasaporte conserve hasta seis meses de vigencia después de la fecha prevista de entrada o salida.

Para la comunidad cubanoamericana, es importante distinguir entre dos situaciones jurídicas diferentes.

Los ciudadanos cubanoamericanos deben presentar su pasaporte estadounidense para regresar a Estados Unidos. No necesitan ni pueden emplear el ESTA para entrar al país, aunque también posean un pasaporte cubano, español o de cualquier otra nacionalidad.

Distinto es el caso de los ciudadanos cubanos que poseen un pasaporte español o de otro país incluido en el Programa de Exención de Visa, pero no son ciudadanos estadounidenses.

Estas personas son consideradas extranjeras ante las autoridades migratorias de Estados Unidos y pueden solicitar el ESTA si cumplen todos sus requisitos.

No obstante, salvo excepciones limitadas, quienes hayan viajado o permanecido en Cuba desde el 12 de enero de 2021 no son elegibles para utilizar el Programa de Exención de Visa y deben solicitar una visa estadounidense.

Esta restricción ha provocado cancelaciones de autorizaciones ESTA a viajeros cubanos con pasaportes europeos.

Por tanto, no es necesariamente la doble nacionalidad cubana por sí sola la que impide obtener el ESTA, sino factores como haber permanecido en Cuba a partir de esa fecha y las respuestas ofrecidas durante la solicitud.

Abogados de inmigración han recomendado a los viajeros afectados no presentar solicitudes sin comprobar antes su elegibilidad.

La advertencia aparece además en medio del debate generado por la Exclusive Citizenship Act of 2025, presentada el 1 de diciembre de 2025 por el senador republicano Bernie Moreno, de Ohio.

La propuesta busca prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos y obligaría a quienes poseen dos nacionalidades a escoger una. Sin embargo, permanece en el Comité Judicial del Senado, no ha sido aprobada y no tiene fuerza legal.

La doble ciudadanía continúa siendo legal en Estados Unidos. El Departamento de Estado sostiene, con base en precedentes del Tribunal Supremo, que una persona no puede perder la ciudadanía estadounidense sin realizar voluntariamente un acto acompañado de la intención de renunciar a ella.

Por otra parte, la firma de asesoría migratoria Henley & Partners reportó que las consultas de estadounidenses interesados en obtener otra residencia o ciudadanía aumentaron un 183% interanual durante el primer trimestre de 2025.

La cifra refleja únicamente las consultas recibidas por esa compañía y no constituye una estadística oficial sobre toda la población estadounidense.