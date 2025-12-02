Senador republicano quiere prohibir la doble ciudadanía en EE.UU: ¿Qué es lo que propone?

Vídeos relacionados:

Un proyecto legislativo presentado en el Senado de Estados Unidos podría sacudir los cimientos del sistema de nacionalidad del país y provocar un debate constitucional sin precedentes.

El senador republicano Bernie Moreno, electo por el estado de Ohio en 2024 y nacido en Colombia, ha introducido la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025.

La iniciativa propone prohibir la doble ciudadanía y obligaría a millones de personas a elegir entre ser únicamente ciudadanos de EE.UU. o conservar la nacionalidad extranjera a costa de perder la estadounidense.

“Es todo o nada”: La visión de Bernie Moreno

Moreno, cuya familia emigró desde Colombia cuando él era niño, considera que la ciudadanía estadounidense debe ser exclusiva y no compartida. Según explicó al anunciar su propuesta:

“Uno de los mayores honores de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que tuve. Fue un honor prestar juramento de lealtad a los Estados Unidos de América y solo a los Estados Unidos de América”.

Y remató con una declaración contundente: “Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre”.

Moreno, quien renunció a su ciudadanía colombiana al naturalizarse como estadounidense, quiere que todos los ciudadanos sigan su ejemplo.

Bajo su propuesta, quienes mantengan otra nacionalidad tendrían un año para decidir cuál conservar, o se asumiría que han renunciado a la ciudadanía estadounidense.

El texto de la ley es claro: “Una persona no puede ser ciudadano o nacional de los Estados Unidos y al mismo tiempo poseer cualquier ciudadanía extranjera”.

¿Qué dice la ley actual?

Actualmente, Estados Unidos sí permite la doble ciudadanía, y así lo refleja el Departamento de Estado en su web oficial:

“La ley estadounidense no exige que un ciudadano estadounidense elija entre la ciudadanía estadounidense y otra nacionalidad (o nacionalidades) extranjeras. Un ciudadano estadounidense puede naturalizarse en un estado extranjero sin riesgo alguno para su ciudadanía estadounidense.”

Este principio ha sido confirmado también por la Corte Suprema, que en el caso Kawakita v. Estados Unidos (1952) estableció que “el concepto de doble ciudadanía reconoce que una persona puede tener y ejercer derechos de nacionalidad en dos países y estar sujeta a las responsabilidades de ambos”.

¿Cómo funcionaría la Ley de Ciudadanía Exclusiva?

De aprobarse, la ley daría 180 días para entrar en vigor. Luego, cada ciudadano con doble nacionalidad tendría un año para presentar la renuncia formal a su otra ciudadanía.

Si no lo hiciera, se interpretaría como una renuncia voluntaria a la ciudadanía estadounidense.

Además, cualquier persona que adquiriera otra ciudadanía extranjera en el futuro perdería automáticamente la estadounidense, sin necesidad de presentar ninguna renuncia explícita.

El proyecto prevé que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establezcan los mecanismos para declarar, verificar y registrar la llamada “ciudadanía exclusiva”.

¿A cuántas personas podría afectar?

No existen cifras exactas, ya que ni Estados Unidos ni muchos otros países mantienen registros detallados de personas con doble nacionalidad.

Sin embargo, estimaciones como las citadas por Newsweek sugieren que el número podría oscilar entre 500,000 y 5,7 millones de personas.

Incluso hay expertos que creen que hasta un 40 % de los estadounidenses podrían ser elegibles para una segunda nacionalidad.

Esto incluye a personas nacidas en el extranjero de padres estadounidenses, hijos de inmigrantes, ciudadanos naturalizados que mantienen vínculos con su país de origen, o estadounidenses que han adquirido una segunda nacionalidad por matrimonio o residencia prolongada.

Doble ciudadanía: Ventajas y riesgos

Los defensores de la doble ciudadanía destacan numerosos beneficios:

Movilidad global: acceso sin restricciones de visa para trabajar, residir o estudiar en dos países.

Oportunidades económicas: posibilidad de invertir, heredar o establecer negocios en dos jurisdicciones.

Acceso a servicios: educación, salud y beneficios sociales como ciudadanos, no como extranjeros.

Vínculos culturales: mantener la conexión con las raíces y transmitirlas a las generaciones futuras.

Diversificación de riesgos: contar con una alternativa en caso de inestabilidad política, social o económica en uno de los países.

Los críticos, como Moreno, argumentan lo contrario:

Lealtades divididas: riesgo de priorizar intereses extranjeros. Se cita el caso de Elena Branson, ciudadana estadounidense y rusa acusada de actuar como agente no registrada del Kremlin.

Autorizaciones de seguridad: dificultades para acceder a trabajos federales sensibles.

Doble tributación: ciudadanos estadounidenses deben pagar impuestos globales, incluso si viven en el extranjero.

Conflictos militares: la ciudadanía en países con servicio militar obligatorio puede provocar tensiones si hay conflictos internacionales.

¿Es viable la propuesta?

Aunque la ley ha causado un fuerte revuelo, sus posibilidades de aprobación son limitadas.

En un Senado dividido 53 a 47, y con la necesidad de al menos 60 votos para avanzar, las probabilidades son escasas. Además, la iniciativa enfrentaría serios desafíos constitucionales.

El precedente del caso Afroyim v. Rusk (1967) dejó claro que el Congreso no puede despojar a alguien de su ciudadanía sin una renuncia voluntaria.

El juez Hugo Black fue tajante: “El Gobierno no puede romper su relación con el pueblo quitándole la ciudadanía.”

¿Cómo afectaría a los cubanos?

La propuesta también genera preguntas importantes para comunidades como la cubana en el exilio.

Cuba no permite la doble ciudadanía efectiva dentro de su territorio.

El pasado año se publicó un proyecto de ley que admite la renuncia formal a la ciudadanía cubana desde el exterior, el proceso es complejo y burocrático, y muchos cubanos han reclamado durante años su derecho a viajar a la isla como extranjeros.

El oficial del MININT, Mario Méndez Mayedo, explicó que la solicitud de renuncia “solo se admite cuando se realiza desde el exterior”, y que implica una “alta responsabilidad”.

El solicitante debe presentar una declaración jurada, certificaciones penales, pruebas de residencia y documentos que acrediten que no tiene deudas con el Estado cubano.

En ese contexto, el proyecto de Moreno podría complicar aún más la situación legal y migratoria de miles de cubanoamericanos, atrapados entre dos sistemas jurídicos restrictivos.

Conclusión

La propuesta del senador Bernie Moreno plantea una pregunta crucial: ¿puede o debe Estados Unidos exigir una lealtad exclusiva a cambio de la ciudadanía?

Bajo su lógica, la nacionalidad no puede compartirse, y la doble ciudadanía representa una contradicción con la identidad americana.

Sin embargo, en una nación construida sobre la migración y la diversidad, esta visión encuentra oposición tanto legal como cultural.

El debate está abierto. ¿Se trata de una defensa del patriotismo o de una amenaza a la pluralidad?