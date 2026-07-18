Messi igualará a Cafú como el único futbolista con tres finales mundialistas disputadas

Este domingo, Lionel Messi escribirá una página más en la historia del fútbol al convertirse, junto al brasileño Cafú, en el único jugador que ha disputado tres finales de la Copa del Mundo sobre el terreno de juego.

El capitán de Argentina, de 39 años, se medirá a España en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a partir de las 15:00 hora de Cuba, en lo que él mismo ha calificado como «seguramente su último partido en un Mundial».

La trayectoria de Messi en las finales mundialistas arranca en Brasil 2014, cuando Argentina cayó 1-0 ante Alemania en la prórroga, con el gol de Mario Götze en el minuto 113, aunque el rosarino se llevó el Balón de Oro del torneo.

Ocho años después, en Qatar 2022, condujo a la Albiceleste al título en una final épica ante Francia que se resolvió en penales, conquistando el campeonato que tanto había perseguido.

Ahora llega a su tercera final tras la remontada ante Inglaterra en Atlanta, donde Enzo Fernández y Lautaro Martínez sellaron el pase con goles en los minutos 85 y 90+2, después de que Anthony Gordon adelantara a los ingleses.

El único precedente histórico de este hito es Cafú, según recoge un análisis de Infobae. El lateral brasileño participó en la final de Estados Unidos 1994 al ingresar en el primer tiempo por el lesionado Jorginho, fue titular en la derrota ante Francia en 1998 y levantó la Copa como capitán en Corea-Japón 2002 tras vencer 2-0 a Alemania.

Otros cuatro jugadores integraron tres selecciones finalistas a lo largo de la historia, pero ninguno disputó las tres finales completas sobre el césped.

Pelé formó parte de los equipos campeones de 1958, 1962 y 1970, aunque una lesión le impidió jugar la final de Chile 1962. Ronaldo Nazário estuvo en las plantillas de 1994, 1998 y 2002, pero no tuvo minutos en la final de Estados Unidos 1994. Los alemanes Pierre Littbarski y Lothar Matthäus alcanzaron tres finales consecutivas entre 1982 y 1990 sin participar en una de ellas.

El Mundial 2026 está siendo el torneo de los récords para Messi. Es el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 21 goles, superando los 16 de Miroslav Klose, y lidera la Bota de Oro con ocho tantos y cuatro asistencias en este torneo.

Es además el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo y el que más partidos ha jugado en la historia del torneo, con 27 encuentros, superando los 25 de Matthäus.

El MetLife Stadium tiene una carga emocional especial para el capitán argentino: fue en ese mismo estadio donde en 2016, tras perder la final de la Copa América ante Chile, anunció su retirada de la selección, decisión que luego revirtió.

Tras la semifinal ante Inglaterra, Messi dedicó el pase a la final a quienes más lo necesitan: «Estamos orgullosos de poder regalarle esta alegría a la gente que la pasa mal, que no tiene trabajo o que no llega a fin de mes».