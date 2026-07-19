Mundial 2026: Inglaterra (6-4) se lleva la final de consolación ante Francia en festival de 10 goles

Inglaterra conquistó el tercer puesto del Mundial 2026 este sábado al golear a Francia por 6-4 en un partido histórico disputado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con 10 goles que lo sitúan entre los encuentros más prolíficos de la historia de la Copa del Mundo.

El primer tiempo fue un monólogo inglés sin respuesta posible. Declan Rice abrió el marcador apenas en el minuto tres, aprovechando una salida rápida que sorprendió a la defensa francesa. Ezri Konsa amplió la ventaja en el 18 con un remate que no dejó opciones al portero galo. Luego llegó el turno de Bukayo Saka, quien firmó un doblete en los minutos 37 y 45 para dejar un contundente 4-0 al descanso, un resultado que parecía sentenciar el partido antes de que comenzara la segunda mitad.

Francia salió transformada al segundo tiempo con cuatro cambios simultáneos en el descanso: entraron Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Digne y Dayot Upamecano en lugar de Cherki, Doué, T. Hernández y Konaté. La reacción gala fue inmediata y espectacular, convirtiendo el partido en un espectáculo de ida y vuelta.

Kylian Mbappé recortó distancias en el 48', apenas dos minutos después del reinicio. Barcola anotó el 4-2 en el 54' y Mbappé volvió a marcar en el 66' para poner el 4-3, generando una remontada que amenazaba con cambiar por completo el signo del encuentro y que mantuvo en vilo a los aficionados presentes en Miami Gardens.

Cuando la igualada parecía posible, Saka apareció de nuevo para sentenciar. El extremo del Arsenal convirtió un penalti en el minuto 87 que completó su hat-trick personal y alejó definitivamente a los franceses, cerrando un marcador final de 6-4 que refleja la intensidad de un duelo europeo de alto voltaje.

Saka fue el gran protagonista del encuentro con tres goles (37', 45' y 87' de penalti), mientras Mbappé anotó un doblete para los galos (48' y 66') y Barcola sumó el tercero francés en el 54'. En cuanto a las estadísticas, ambas selecciones igualaron en tiros totales con 18 cada una, aunque Inglaterra fue más precisa con 10 disparos a puerta frente a ocho de Francia. Los ingleses también dominaron la posesión con 54% frente al 46% galo, y cometieron menos faltas: ocho frente a las 14 de los franceses.

Ambas selecciones llegaron a este partido tras caer en semifinales. Francia perdió 0-2 ante España el 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con goles de Fabián Ruiz y Merino. Por su parte, Inglaterra cayó 1-2 ante Argentina el 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Enzo Fernández y Lautaro Martínez firmaron la remontada albiceleste.

Este resultado supuso además una revancha para los ingleses respecto a Qatar 2022, cuando Francia los eliminó en cuartos de final con un 2-1 que dejó una herida abierta en el fútbol inglés. Con el 6-4 de este sábado, Inglaterra cierra su participación en el Mundial 2026 en el tercer lugar, mientras Francia termina en el cuarto puesto. La final histórica entre España y Argentina se disputará este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una final de Copa del Mundo.