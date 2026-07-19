Bruno Rodríguez responde a Marco Rubio sobre apoyo del régimen a grupos radicales de izquierda

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este sábado un mensaje en X para responder al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien dos días antes presidió en Washington una conferencia internacional sobre terrorismo de izquierda en la que señaló directamente al régimen cubano como su principal patrocinador global.

En su publicación en la red social X, Rodríguez invirtió la acusación y recurrió al manual habitual del régimen: victimización histórica, contraacusación y evasión de los señalamientos concretos.

El canciller afirmó que Rubio «obvia con total intención la protección que se le brinda en territorio estadounidense a los que financian, organizan, instigan y se entrenan para actos terroristas contra Cuba, fundamentalmente en el Estado de la Florida, casualmente, de donde él mismo proviene».

Rodríguez repitió las cifras oficiales del régimen, sin verificación independiente posible: 3,478 cubanos asesinados y 2,099 con discapacidades atribuidas a «terroristas protegidos por el gobierno de EE.UU.», además de más de 600 supuestos intentos de asesinato contra Fidel Castro «organizados y financiados incluso por la CIA».

El canciller también aludió al incidente de febrero de 2026, cuando una embarcación con matrícula de Florida fue interceptada en aguas cubanas cerca de Cayo Falcones, en Villa Clara, con diez personas a bordo portando fusiles de asalto, chalecos antibalas y artefactos incendiarios. El operativo dejó cuatro muertos y seis detenidos. Rodríguez preguntó retóricamente: «¿Cómo fue posible que un comando terrorista, con armamento de guerra y potentes explosivos, se preparara, entrenara y zarpara hacia Cuba hace pocos meses con total libertad?»

El mensaje cerró con otra pregunta retórica: «¿Quiénes son los verdaderos terroristas?», frase que resume la estrategia comunicacional del régimen ante cada presión de Washington: redirigir la atención sin responder a los cargos.

El detonante inmediato fue la conferencia ministerial que Rubio presidió el miércoles, con representantes de más de 70 países, en la que el secretario de Estado afirmó que «la extensa red de inteligencia e ideología del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y permanece inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda dentro y más allá de Occidente».

La respuesta de Rodríguez no es un hecho aislado, sino parte de una escalada verbal sostenida a lo largo de 2026. El 15 de julio calificó la conferencia de «macartista» y basada en la «mentira». El 2 de julio llamó a Rubio «mentiroso», «deshonesto y mendaz» en una entrevista con CNN en Español. El 1 de julio advirtió que cualquier acción militar estadounidense contra Cuba sería un «baño de sangre».

El viceministro Carlos Fernández de Cossío sumó su propia lectura, calificando la conferencia ministerial de «cortina de humo» para ocultar el clima electoral desfavorable de los republicanos.

Lo que el régimen omite en toda esta retórica es el historial documentado de Cuba como patrocinador de grupos armados: el país estuvo en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo desde 1982 hasta 2015, fue reincorporado por Trump en 2021, retirado por Biden y vuelto a incluir el 20 de enero de 2025, el mismo día en que Trump retomó la presidencia. Informes del Departamento de Estado confirman que Cuba ha dado refugio y apoyo logístico a miembros de las FARC y el ELN, y que el ELN mantiene representantes en La Habana.

A lo largo de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra entidades cubanas, incluyendo las Brigadas de Respuesta Rápida, el Ministerio de Turismo, el MINFAR, los Comités de Defensa de la Revolución y el ICAP, además de sanciones personales contra el presidente Miguel Díaz-Canel y familiares de Raúl Castro.